Сеть растрогала собака-спасатель, которая ищет выживших в Турции с израненными лапами

Пес по кличке Тобек, прибыл с командой спасателей из Южной Кореи и ищет выживших, даже после того, как сильно поранился.

Related video

Сеть растрогали фото из Турции, где команды спасателей продолжают искать выживших под завалами вместе со специально обученными собаками. Один из псов-спасателей продолжает работать, даже поранив лапы. Об этом пишет AllKpop.

С 6 февраля, когда Турцию и Сирию всколыхнула серия землетрясений, прошло уже больше недели. В Турции работают команды спасателей со всего мира. Они ищут пострадавших от землетрясения, которое стало одними из самых мощных и разрушительных за последние 100 лет. По последним данным, погибли более 30 тысяч человек.

Сейчас в зоне бедствия работают не только люди, но и собаки-спасатели, которые помогают искать людей под завалами. Несколько дней назад представитель команды из Южной Кореи отмечал, что первые 72 часа после землетрясения называют "золотым периодом", когда шансы найти выживших наиболее высоки. Начиная с четвертого дня эти шансы падают, так как температура опускает ниже нуля, а условия ухудшаются. Но спасатели се равно продолжают поиски. И собаки им в этом помогают, ведь они могут проникать в очень небольшие пространства и выискивать людей по запаху.

[ + – ] Собака-спасатель по кличке Тобек Фото: Yonhap

Собака-спасатель по кличке Тобек, шестилетний лабрадор-ретривер, работал несколько дней, прежде, чем поранил лапы, а потом и получил травму передней лапы, наступив на острые осколки.

Ему перевязали раны, чтобы он не нанес себе еще большие повреждения и Тобеку пришлось вернуться к работе.

В Сети уже просят предоставить больше защиты для собак, которые сутками ползают под конструкциями, которые могут обрушиться на них в любой момент.

Напомним, ранее представитель мексиканской команды спасателей сообщил, что потерял своего напарника. Немецкая овчарка по имени Протео погибла, работая на завалах. Подробности не сообщают, но скорей всего на нее обрушились обломки здания.