Спасение мира лежит в Закарпатье: украинец создает игру про замок Паланок (видео)

По словам разработчика Дмитрия Данилова, сейчас он завершил работу над игрой на 10%. Ожидать полного релиза и премьеры Karpatia: Oder of the Comet можно в 2025 году.

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Украинец Дмитрий Данилов работает над созданием компьютерной игры Karpatia: Oder of the Comet, действие которой разворачивается в замке Паланок (расположен в Мукачево). Тизер будущей игры создатель разместил на своем канале в YouTube.

Медиа Varosh Данилов сообщил, что идея написать такую игру у него возникла еще в 2016 году. Да и сам замок Паланок был выбран как локация неслучайно.

Автору игры понравилась его архитектура, ведь замок состоит из 4-х уровней, каждый из которых обособлен и закрыт воротами. Также в строении много подземных ходов и комнат. Там даже есть колодец, спуск в который разработчик хочет сделать отдельной миссией в игре.

По сюжету игры в 2023 году мир ожидает прилета кометы Биэли. Это небесное тело пролетает максимально близко к Земле раз в 500 лет и параллельно "вытягивает" из почвы планеты все газы. Накануне катастрофы Монахи Ордена Кометы, воспользовавшись паникой населения, пытаются захватить власть в Европе. Помешать им в этом должен главный герой, которым и будут управлять игроки. Для того чтобы противостоять монахам, мужчине нужно будет найти древнюю книгу, спрятанную именно в замке Паланок.

Напомним, в апреле 2023 года в РФ выпустили игру о том, как не стать мобилизованным. Квест-игра получила высокие оценки от украинских пользователей. Они называют ее "лучшим хорором" современности для РФ.

Кроме того в этом же месяце Минцифры запустило "Армию дронов". В игре под названием "Атака дронов" разработчики добавили возможность напрямую донатить средства на ВСУ и приближать победу Украины.