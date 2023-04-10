"Сбежать от военкомата": в РФ выпустили игру о том, как не стать мобилизованным (фото)

Квест-игра получила высокие оценки от украинских пользователей. Они называют ее "лучшим хорором" современности для РФ.

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В российском сегменте игровой платформы Steam появилась казуальная игра "Симулятор побега от военкомата", которую разместил неизвестный российский разработчик с псевдонимом Pirotexnik.

Автор отлично поработал над гнетущей атмосферой российской действительности. Фото: Скриншот

Как становится понятно уже из названия, суть игры сводится к тому, чтобы избежать получения "счастливого билета" в Украину в качестве призывника. С помощью прохождения различных квестов и заданий персонаж в лице молодого россиянина, должен всеми способами не попасться в руки находчивому представителю военкомата. Главный герой игры — некий Вовочка, который должен решить проблему "открывать дверь или нет тем, кто стучит в самый неудобный момент".

Конечно, о качественной современной графике говорить не приходится, но все игры такого жанра ценятся не за визуальные эффекты, а за атмосферность, сценарий и интересные задания. И, как отмечают игроки, в том числе и из Украины, разработчик с любовью поработал над своим проектом.

Достижения в игре прописаны с юмором. Фото: Скриншот

В симуляторе скрупулезно подмечены все нюансы постсоветской российской реальности упадничества российского "заМКАДья" (городов за пределами Москвы). Унылый нищенский интерьер из девяностых, гнетущая атмосфера спальных районов, и, конечно же, все популярные современные мемы из интернета.

Игра изобилует отсылками к российским протестам. Фото: Скриншот

Игра радует своей стоимостью, она совсем недорогая и оценивается всего в 18 гривен. Автор обещает, что постепенно будет усовершенствовать свой проект и в нем должны появиться свежие задания.

Пользователям этот проект пришелся по вкусу. Фото: Скриншот

Ранее Фокус рассказывал, что Минцифры запустило игру "Армию дронов". Теперь любой украинец может стать оператором БПЛА.