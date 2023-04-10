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Діджитал

"Втекти від військкомату": у РФ випустили гру про те, як не стати мобілізованим (фото)

армія росії, призов до армії, військокомат, гра, втекти від військкомату
Фото: Скріншот | У грі потрібно всіма способами уникнути призову до армії Росії

Квест-гра отримала високі оцінки від українських користувачів. Вони називають її "найкращим хорором" сучасності для РФ.

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У російському сегменті ігрової платформи Steam з'явилася казуальна гра "Симулятор втечі від військкомату", яку розмістив невідомий російський розробник із псевдонімом Pirotexnik.

армія росії, призов до армії, військокомат, гра, втекти від військкомату Fullscreen
Автор чудово попрацював над гнітючою атмосферою російської дійсності
Фото: Скріншот

Як стає зрозуміло вже з назви, суть гри зводиться до того, щоб уникнути отримання "щасливого білету" в Україну в ролі призовника. За допомогою проходження різних квестів і завдань персонаж в особі молодого росіянина повинен всіма способами не потрапити в руки винахідливому представнику військкомату. Головний герой гри — якийсь Вовочка, який має розв'язувати проблему "відчиняти двері чи ні тим, хто стукає в найнезручніший момент".

Звичайно, про якісну сучасну графіку говорити не доводиться, але всі ігри такого жанру цінуються не за візуальні ефекти, а за атмосферність, сценарій і цікаві завдання. І, як зазначають гравці, зокрема з України, розробник із любов'ю попрацював над своїм проєктом.

армія росії, призов до армії, військокомат, гра, втекти від військкомату Fullscreen
Досягнення в грі прописані з гумором
Фото: Скріншот

У симуляторі скрупульозно підмічені всі нюанси пострадянської російської реальності упадництва російського "заМКАДдя" (міст за межами Москви). Похмуре зубожіння з дев'яностих, гнітюча атмосфера спальних районів, і, звичайно ж, усі популярні сучасні меми з інтернету.

армія росії, призов до армії, військокомат, гра, втекти від військкомату Fullscreen
Гра рясніє посиланнями до російських протестів
Фото: Скріншот

Гра радує своєю вартістю, вона зовсім недорога й оцінюється лише у 18 гривень. Автор обіцяє, що поступово вдосконалюватиме свій проєкт і в ньому мають з'явитися свіжі завдання.

армія росії, призов до армії, військокомат, гра, втекти від військкомату Fullscreen
Користувачам цей проєкт припав до смаку
Фото: Скріншот

Раніше Фокус розповідав, що Мінцифри запустило гру "Армію дронів". Тепер будь-який українець може стати оператором БПЛА.