"Втекти від військкомату": у РФ випустили гру про те, як не стати мобілізованим (фото)

Квест-гра отримала високі оцінки від українських користувачів. Вони називають її "найкращим хорором" сучасності для РФ.

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У російському сегменті ігрової платформи Steam з'явилася казуальна гра "Симулятор втечі від військкомату", яку розмістив невідомий російський розробник із псевдонімом Pirotexnik.

Автор чудово попрацював над гнітючою атмосферою російської дійсності Фото: Скріншот

Як стає зрозуміло вже з назви, суть гри зводиться до того, щоб уникнути отримання "щасливого білету" в Україну в ролі призовника. За допомогою проходження різних квестів і завдань персонаж в особі молодого росіянина повинен всіма способами не потрапити в руки винахідливому представнику військкомату. Головний герой гри — якийсь Вовочка, який має розв'язувати проблему "відчиняти двері чи ні тим, хто стукає в найнезручніший момент".

Звичайно, про якісну сучасну графіку говорити не доводиться, але всі ігри такого жанру цінуються не за візуальні ефекти, а за атмосферність, сценарій і цікаві завдання. І, як зазначають гравці, зокрема з України, розробник із любов'ю попрацював над своїм проєктом.

Досягнення в грі прописані з гумором Фото: Скріншот

У симуляторі скрупульозно підмічені всі нюанси пострадянської російської реальності упадництва російського "заМКАДдя" (міст за межами Москви). Похмуре зубожіння з дев'яностих, гнітюча атмосфера спальних районів, і, звичайно ж, усі популярні сучасні меми з інтернету.

Гра рясніє посиланнями до російських протестів Фото: Скріншот

Гра радує своєю вартістю, вона зовсім недорога й оцінюється лише у 18 гривень. Автор обіцяє, що поступово вдосконалюватиме свій проєкт і в ньому мають з'явитися свіжі завдання.

Користувачам цей проєкт припав до смаку Фото: Скріншот

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