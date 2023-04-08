Мінцифри запустило "Армію дронів". Тепер будь-який українець може стати оператором БПЛА

У грі під назвою "Атака дронів" розробники додали можливість безпосередньо донатити кошти на ЗСУ та наближати перемогу України.

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У додатку "Дія" з'явилася нова розвага для українців. Йдеться про гру під назвою "Армія дронів", про що повідомили у Telegram-каналі Міністерства цифрової трансформації 8 квітня.

Тепер кожен українець може спробувати себе у ролі оператора безпілотника за допомогою простих дій. Для цього потрібно мати в телефоні програму "Дія".

"На початку повномасштабної війни користувачі "Дії" піднімали моральний дух, граючи в "Байрактар". Тепер настав час керувати безпілотниками. Ми вдосконалили функціонал і головне — додали можливість донатити, не виходячи з гри", — йдеться в повідомленні Мінцифри.

Кожен українець може спробувати себе у ролі оператора БПЛА Фото: Фокус Кожен українець може спробувати себе у ролі оператора БПЛА Фото: Фокус Кожен українець може спробувати себе у ролі оператора БПЛА Фото: Фокус

Тепер у додатку українці можуть не просто управляти безпілотником, а й знищувати ворожі цілі у вигляді колон танків. Це, як зазначають творці, допомагає боротися з ворогом та піднімає бойовий дух громадян.

"Ви спалюєте ворожу техніку віртуально, а завдяки вашим донатам військові знищують ворога реально. Ми працювали над грою разом із компанією iLogos. Дякую, що підтримали ініціативу та наближаєте перемогу разом з українцями", — додали в міністерстві.

Нагадаємо, 4 квітня глава Мінцифри Михайло Федоров заявив, що українська освіта частково перейде на електронну документацію до кінця року. Це зменшить бюрократію та спростить життя і тим, хто працює у сфері освіти, та учням з батьками.

28 березня в Мінцифри заявили, що перші три роти ударних БПЛА повністю укомплектовані та готові до бою. Було створено Координаційний штаб проекту "Армія дронів", який сприятиме розвитку ударних рот.