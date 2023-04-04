Українська освіта частково перейде на електронну документацію до кінця року, — Федоров

Голова Мінцифри вважає, що це зменшить бюрократію та спростить життя тим, хто працює у сфері освіти, а також учням та батькам.

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Частковий електронний документообіг в освітній сфері почне працювати вже до кінця навчального року 2023-2024. Про це сьогодні, 4 квітня, заявив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров в інтерв'ю "Суспільному".

Міністр наголосив, що це лише перший крок до побудови фундаментальної системи обліку.

"Зараз будується фундаментальна інформаційна система, в якій буде реєстр школярів, вчителів та всіх шкіл", — зазначив він.

Голова Мінцифри вважає, що це зменшить бюрократію та спростить життя і тим, хто працює у сфері освіти, і учням з батьками. Наприклад, щоб перейти з однієї школи до іншої, потрібно буде подати електронну заявку.

Корисним нововведення буде особливо для тих, хто зараз в окупації, бо цим людям не потрібно буде отримувати паперові документи з окупованих шкіл.

"Документи будуть у "Дії", як і потрібно для інших послуг. Я думаю, що до кінця року більшість фундаментальних проєктів пов'язані з тим, що я сказав, буде вирішено", — додав міністр.

15 березня Міністерство цифрової трансформації України почало тестувати ChatGPT, щоб у майбутньому впровадити його в Дію.

Крім того, 3 квітня міністр Федоров заявив, що Україну очікує перспектива стати однією з провідних країн щодо впровадження унікальних військових інновацій