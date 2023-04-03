Найкращі у military-tech: Федоров розповів про майбутні унікальні інновації України

За словами міністра, у країні вже зараз народжується нова унікальна компетенція, а розвиток освіти дозволить молодим фахівцям розробити оборонні проєкти, які зацікавлять світ і коштуватимуть мільярди.

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На Україну очікує перспектива стати однією з провідних країн щодо впровадження унікальних військових інновацій. Про це заявив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров учора під час національного телемарафону Єдині новини.

За його словами, країна лідируватиме у впровадженні інновацій у військовій сфері, сфері кібербезпеки та захисті об'єктів критичної інфраструктури.

"Ми будемо найсильнішими в military-tech, тобто всім, що пов'язано з інноваціями у військовій тематиці. Також розвиватиметься кібербезпека, будь-яка фізична безпека, пов'язана з інноваціями, та захист об'єктів критичної інфраструктури. В Україні вже зараз народжується нова компетенція, яка унікальна у всьому світі", – повідомив Федоров.

За словами віцепрем'єра, зараз в Україні дедалі більше зростає кількість людей, які почали навчатися у вищезазначених напрямках. Він переконаний, що крім ІТ-галузі, яка виробляє продукти для світових фахівців, Україні варто також розвивати напрямок виробництва капіталізованих продуктів оборонної сфери, які коштують мільярди доларів і працюють на весь світ.

"Одне з наших завдань – побудувати країну, де такі продукти з'являтимуться, тому важливо розвивати освіту, яка дозволить масштабувати наші зусилля та зробити певний прорив уперед", – підсумував він.

Нагадаємо, 20 березня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров подав у відставку. Голова профільного комітету Михайло Крячко розглянув заяву та схвалив її.

У лютому 2023 року Михайло Федоров прокоментував обшуки, проведені у генерального директора компанії MacPaw Олександра Косована. Він повідомив, що йому "соромно за те, що правоохоронці забігають в офіс і будинок до власника топпродуктової компанії" України.