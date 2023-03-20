Міністр цифрової трансформації Федоров подав у відставку (фото)

Заяву про відставку Міністр цифрової трансформації України написав ще 18 березня. У понеділок, 20 березня, голова профільного комітету Михайло Крячко розглянув її та схвалив.

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У Верховну Раду в понеділок, 20 березня, внесли проєкт постанови про відставку чинного міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Відповідний документ було опубліковано на сайті парламенту.

Ініціатором проєкту постанови став нардеп від "Слуги народу" та голова Комітету ВРУ з питань цифрової трансформації Михайло Крячко.

Відомо, що заяву про звільнення подав сам Михайло Федоров ще у суботу, 18 березня.

Михайло Федоров написав заяву з проханням прийняти свою відставку

У понеділок, 20 березня, профільний комітет, який очолює Крячко, за дорученням спікера парламенту Руслана Стефанчука розглянув заяву міністра цифрової трансформації та ухвалив позитивне рішення щодо відставки Федорова.

Нагадаємо, 18 березня стало відомо, що новий тиждень у Кабміні розпочнеться з кадрових перестановок. Зокрема, планувалося звільнення міністрів Шкарлета та Рябікіна, призначення ним замін і розширення повноважень віцепрем'єра Федорова.

А в п'ятницю 17 березня стало відомо, що Павло Рябікін залишить посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. За словами народного депутата Ярослава Железняка, Рябікін може обійняти посаду посла України у Китаї.