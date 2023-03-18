Нові перестановки у Кабміні: хто прийде на зміну Шкарлету та Рябікіну
Новий тиждень у Кабміні розпочнеться з кадрових перестановок. Зокрема, планується звільнення міністрів Шкарлета та Рябікіна, призначення їм замін та розширення повноважень віцепрем'єра Федорова.
У суботу, 18 березня, під час засідання фракції партії "Слуга народу" депутати Верховної Ради обговорили кадрові перестановки в уряді, які відбудуться наступного тижня. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За інформацією Шмигаля, новий тиждень уряд України розпочне з відставки міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна та міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.
Також наступного тижня буде призначено нових міністрів. Головою міністерства освіти та науки стане чинний директор Малої академії наук Оксен Лісовий, міністром стратегічних галузей промисловості — ексглава правління компанії "Укрзалізниця" Олександр Камишин.
Крім того, повідомляється, що віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров займатиметься ще низкою напрямків, крім діджиталізації. На нього очікує посада — віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України.
Що відомо про Оксена Лісового
Майбутній міністр освіти та науки Оксен Лісовий народився 21 липня 1972 року в сім'ї відомих дисидентів Василя та Віри Лісових. Лісовий має кандидатський ступінь філософських наук із філософської антропології та філософії культури, у 2015 році був удостоєний звання доцента.
З 2010 року він обіймає посаду директора Національного центру "Мала академія наук України", з 2021 року отримав звання Заслужений працівник освіти України.
У 2020 році став одним з ініціаторів відкриття в Україні першого Музею науки. З початку повномасштабного російського вторгнення вирушив на фронт добровольцем у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Брав участь у боях на сході у районах Слов'янська, Краматорська та Дружківки.
Нагадаємо, у п'ятницю 17 березня стало відомо, що Павло Рябікін залишить посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. За словами народного депутата Ярослава Железняка, Рябікін може обійняти посаду посла України в Китаї.
Наприкінці лютого Фокус писав про те, що голова правління компанії "Укрзалізниця" Олександр Камишин оголосив про свою відставку та про те, що він очолить офіс з євроінтеграції української залізниці.