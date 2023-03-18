Нові перестановки у Кабміні: хто прийде на зміну Шкарлету та Рябікіну

Новий тиждень у Кабміні розпочнеться з кадрових перестановок. Зокрема, планується звільнення міністрів Шкарлета та Рябікіна, призначення їм замін та розширення повноважень віцепрем'єра Федорова.

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У суботу, 18 березня, під час засідання фракції партії "Слуга народу" депутати Верховної Ради обговорили кадрові перестановки в уряді, які відбудуться наступного тижня. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За інформацією Шмигаля, новий тиждень уряд України розпочне з відставки міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна та міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

Депутати Верховної Ради обговорили кадрові перестановки в уряді

Також наступного тижня буде призначено нових міністрів. Головою міністерства освіти та науки стане чинний директор Малої академії наук Оксен Лісовий, міністром стратегічних галузей промисловості — ексглава правління компанії "Укрзалізниця" Олександр Камишин.

Крім того, повідомляється, що віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров займатиметься ще низкою напрямків, крім діджиталізації. На нього очікує посада — віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України.

Що відомо про Оксена Лісового

Майбутній міністр освіти та науки Оксен Лісовий народився 21 липня 1972 року в сім'ї відомих дисидентів Василя та Віри Лісових. Лісовий має кандидатський ступінь філософських наук із філософської антропології та філософії культури, у 2015 році був удостоєний звання доцента.

З 2010 року він обіймає посаду директора Національного центру "Мала академія наук України", з 2021 року отримав звання Заслужений працівник освіти України.

У 2020 році став одним з ініціаторів відкриття в Україні першого Музею науки. З початку повномасштабного російського вторгнення вирушив на фронт добровольцем у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ. Брав участь у боях на сході у районах Слов'янська, Краматорська та Дружківки.

Нагадаємо, у п'ятницю 17 березня стало відомо, що Павло Рябікін залишить посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості. За словами народного депутата Ярослава Железняка, Рябікін може обійняти посаду посла України в Китаї.

Наприкінці лютого Фокус писав про те, що голова правління компанії "Укрзалізниця" Олександр Камишин оголосив про свою відставку та про те, що він очолить офіс з євроінтеграції української залізниці.