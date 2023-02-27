Отримає іншу посаду: голова правління "Укрзалізниці" Камишін йде у відставку

Чиновник заявив, що компанія рухатиметься у тому ж напрямку, бо залишиться колишня команда. Він же стане головою офісу євроінтеграції української залізниці.

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Голова правління компанії "Укразалізниця" Олександр Камишін йде у відставку. Натомість він очолить офіс з євроінтеграції української залізниці. Про це урядовець повідомив на своєму каналі в Telegram.

За його словами, компанія рухатиметься в тому ж напрямку, бо залишиться колишня команда.

"Залишаю позицію зі спокійним серцем. Компанія працює чітко і злагоджено. Залишається залізна команда. Тому впевнений, що в компанії й надалі все буде добре", — зазначив голова правління.

Олександр Камишін також подякував президенту Володимиру Зеленському та віцепрем'єру Олександру Кубракову за високу оцінку його роботи на посаді. Він додав, що рішення про перехід на нову посаду було ухвалено разом із міністром.

"Вдячний найкращій у країні залізниці, залізничникам — справжнім залізним людям і всім, з ким перетиналися по роботі. Напишу про це окремо ще", — сказав він.

Зазначимо, що Олександр Камишін став виконувачем обов'язків голови правління компанії "Укрзалізниця" із серпня 2021 року, з квітня 2022-го він офіційно очолив цю посаду. Поки що невідомо, хто займе його місце.

Нагадаємо, 21 лютого "Укрзалізниця" оголосила про початок трирічної програми "Залізна українізація". Її мета — повністю позбутися імперських та російських назв на будь-яких об'єктах залізничного транспорту.

Раніше, 5 листопада, журналісти показали, як виглядає VIP вагон "Укрзалізниці" зсередини. У ньому є купе для провідників та кухня, купе для охорони, просторе приміщення з великим столом, м'якими диванами та кріслами для переговорів або чаювання, купе для сну з великим ліжком, розкішний санвузол з душовою кабіною.