Получит другую должность: глава правления "Укрзалізниці" Камышин уходит в отставку

Чиновник заявил, что компания будет двигаться в том же направлении, потому что останется прежняя команда. Он же станет главой офиса по евроинтеграции украинской железной дороги.

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Глава правления компании "Укразалізниця" Александр Камышин уходит в отставку. Вместо этого он возглавит офис по евроинтеграции украинской железной дороги. Об этом чиновник сообщил на своем канале в Telegram.

По его словам, компания будет двигаться в том же направлении, потому что останется прежняя команда.

"Покидаю позицию со спокойным сердцем. Компания работает четко и слаженно. Остается железная команда. Поэтому уверен, что в компании и дальше все будет хорошо", — отметил глава правления.

Александр Камышин также поблагодарил президента Владимира Зеленского и Вице-премьера Александра Кубракова за высокую оценку его работы на посту. Он добавил, что решение о переходе на новую должность была принята вместе с министром.

"Благодарен лучшей в стране железной команде, железнодорожникам — настоящим железным людям и всем, с кем пересекались по работе. Напишу об этом отдельно еще", — сказал он.

Отметим, что Александр Камышин стал исполняющим обязанности главы правления компании "Укрзалізниця" с августа 2021 года, с апреля 2022-го он официально возглавил эту должность. Пока неизвестно, кто займет его место.

Напомним, 21 февраля "Укрзалізниця" объявила о начале трехлетней программы "Железная украинизация". Ее цель — полностью избавиться от имперских и российских названий на любых объектах железнодорожного транспорта.

Ранее, 5 ноября, журналисты показали, как выглядит VIP вагон "Укрзалізниці" изнутри. В нем есть купе для проводников и кухня, купе для охраны, просторное помещение с большим столом, мягкими диванами и креслами для переговоров или чаепитий, купе для сна с большой кроватью, роскошный санузел с душевой кабиной.