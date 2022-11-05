5-звездочный отель на рельсах: как выглядит VIP-вагон "Укрзализныци" изнутри (видео)

Услугами этого вагона с начала полномасштабного вторжения воспользовались такие политики как Борис Джонсон, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и другие.

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Киевский железнодорожный вокзал сегодня, без преувеличения, является главными воротами Украины, поскольку самолеты в страну не летают с начала войны, и все граждане, а также высокопоставленные политики, вплоть до президентов стран, и звезды мирового шоу-бизнеса приезжают в Украину именно поездами. Журналисты ТСН показали, как выглядит вагон-салон, аналог 5-звездочного отеля на рельсах, изнутри.

По словам проводника Татьяны Когут, за восемь месяцев войны в вагоне, который она обслуживает, в Украину приезжали "очень большие люди". Внешне вагон – ничем не примечателен и не отличается от других, однако внутри он не уступает лучшим отелям.

В вагоне есть купе для проводников и кухня, купе для охраны, просторное помещение с большим столом, мягкими диванами и креслами для переговоров или чаепитий, купе для сна с большой кроватью, роскошный санузел с душевой кабиной.

Татьяна утверждает, что когда VIP-персоны видят такие условия, не могут сдержать своего восторга.

[ + – ] 5-звездочный отель на рельсах: как выглядит VIP-вагон "Укрзализныци" изнутри

Салоны-вагоны – наследство Советского Союза. Но если в СССР это была привилегия для избранных, то в Украине его может позволить себе и рядовой гражданин, который, правда, должен будет раскошелиться, поскольку салон обойдется ему в ту же сумму, что 11 билетов в спальный вагон в этом же направлении.

Например, в мирное время поездка в таком вагоне из Киева во Львов стоила около 20 тысяч гривен в одну сторону. Когда началась война, эти вагоны перегнали из столицы во Львов.

По словам проводника, они до последнего момента не знают, кто будет пассажиром. Когут говорит, что все высокопоставленные персоны относятся к работающим в вагоне людям с уважением. Им интересно слышать украинский язык, а еще они в восторге от "чайной церемонии" и подстаканников, поскольку у них такого нет.

Среди тех, кто ехал в этом вагоне, – бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, президент ФРГ Франка-Вальтер Штайнмайер, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и многие другие.

Напомним, с 5 ноября "Поезд к победе", который ранее перевозил пассажиров только по территории Украины, отправляется в свой первый международный рейс в Молдавию.