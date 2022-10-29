"Укрзализныця" запускает международный "Поезд к победе": по какому маршруту он будет двигаться

Поезд, в котором проводил специальный брифинг госсекретарь США Энтони Блинкен, отправится с украинской столицы в Кишинёв.

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С 5 ноября "Поезд к победе", который ранее перевозил пассажиров только по территории Украины, отправится в свой первый международный рейс в Молдавию. Информация об этом появилась на официальном сайте "Укрзализныци".

Известно, что поезд номер № 351/352 сообщением "Киев — Кишинев" отправляется из украинской столицы в 17:02 и прибывает в столицу Молдавии в 10:38.

Обратно рейс будет отправляться с Кишинева в 17:45 и прибывать в Киев в 11:48.

[ + – ] "Поезд к Победе" отправился в путь по железной дороге Фото: grestodorchuk/ Instagram

"Поезд к Победе": что это за проект

"Поезд к победе" — это семь вагонов, расписанных украинскими художниками. Каждый вагон посвящен отдельному региону Украины и подвигам людей, сопротивляющихся российским оккупантам.

Вагоны посвящены Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской областям и АР Крым.

Проект создан агентством Gres Todorchuk и "Укрзализныцей" в рамках кампании поддержки украинцев на временно оккупированных территориях.

"Поезд к победе" в течение двух месяцев путешествовал по всем регионам Украины от Ужгорода до Харькова и от Киева до Одессы, а также стал местом специального брифинга госсекретаря США Энтони Блинкена.

[ + – ] Проводница возле вагона необычного поезда Фото: grestodorchuk/ Instagram

Напомним, "Поезд к победе" впервые запустили 24 августа. Семь вагонов запустили по маршруту "Киев — Ужгород".

Также мы писали о том, что "Укрзализныця" запустила из Киева в Краматорск первый за полгода поезд. Поезда не курсировали в прифронтовой город после того, как россияне осуществили ракетный удар по железнодорожному вокзалу.