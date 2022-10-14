"Укрзализныця" запустила из Киева в Краматорск первый за полгода поезд

Поезда не курсировали в прифронтовой город после того, как россияне осуществили ракетный удар по железнодорожному вокзалу.

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"Укрзализныця" возобновила железнодорожное сообщение с Краматорском Донецкой области. Об этом информирует пресс-служба государственной компании.

В частности, из Киева в прифронтовой Краматорск начал курсировать "Интерсити".

Из украинской столицы поезд будет ежедневно отправляться в 06:32, а пребывать в пункт назначения — в 14:03. В обратном направлении "Интерсити" выезжает из Краматорска в 14:35, а прибытие в Киев — в 21:13.

В пресс-службе "Укрзализныци" напоминают, что железнодорожное сообщение с прифронтовым городом Донецкой области было прекращено в апреле 2022 года, когда российские войска обстреляли центральный вокзал "Точкой-У", в результате чего погибли более 50 человек.

"Железнодорожники приложили максимальные усилия, чтобы возобновить сообщение с Краматорском перед началом холодов. Ведь теперь в случае необходимости жители города и окрестных населенных пунктов смогут удобно поехать в другие регионы нашей страны", — говорится в сообщении "Укрзализныци".

Поезд "Интерсити" будет делать остановки на следующих железнодорожных станциях:

Дарница;

Лубны;

Миргород;

Полтава;

Красноград;

Лозовая;

Славянск.

Напомним, утром 8 апреля ВС РФ осуществили ракетный удар по железнодорожному вокзалу Краматорска, на территории которого находились тысячи мирных жителей, ожидающих эвакуации из прифронтового региона. Жертвами ракетного удара по Краматорску, в ходе которого россияне выпустили две ракеты "Точка-У", стали свыше 50 человек. Еще более 100 мирных жителей получили различные ранения, а железнодорожное сообщение с Краматорском было остановлено.

Также сообщалось, что "Укрзализныця" представила новую услугу для автомобилистов. Госкомпания предлагает украинцам транспортировать свои автомобили с помощью специальных вагонов, а стоимость такой перевозки стартует от 1200 гривен.