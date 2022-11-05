5-зірковий готель на рейках: як виглядає VIP-вагон "Укрзалізниці" зсередини (відео)

Послугами цього вагона з початку повномасштабного вторгнення скористалися такі політики, як Борис Джонсон, Емманюель Макрон, Олаф Шольц та інші.

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Київський залізничний вокзал сьогодні, без перебільшення, є головною брамою України, оскільки літаки в країну не літають з початку війни, і всі громадяни, а також високопоставлені політики, аж до президентів країн, і зірки світового шоубізнесу приїжджають в Україну саме потягами. Журналісти ТСН показали, як виглядає вагон-салон, аналог 5-зіркового готелю на рейках зсередини.

За словами провідниці Тетяни Когут, за вісім місяців війни у вагоні, який вона обслуговує, в Україну приїжджали "дуже великі люди". Зовні вагон – нічим не примітний і не відрізняється від інших, проте всередині він не поступається найкращим готелям.

У вагоні є купе для провідників та кухня, купе для охорони, просторе приміщення з великим столом, м'якими диванами та кріслами для переговорів чи чаювання, купе для сну з великим ліжком, розкішний санвузол з душовою кабіною.

Тетяна стверджує, що коли VIP-персони бачать такі умови, не можуть стримати свого захоплення.

[ + – ] 5-зірковий готель на рейках: як виглядає VIP-вагон "Укрзалізниці" зсередини

Салони-вагони – спадщина Радянського Союзу. Але якщо в СРСР це був привілей для обраних, то в Україні його може дозволити собі й пересічний громадянин, який, щоправда, повинен буде розщедритися, оскільки салон обійдеться йому в ту саму суму, що 11 квитків у спальний вагон у цьому напрямку.

Наприклад, у мирний час поїздка таким вагоном з Києва до Львова коштувала близько 20 тисяч гривень в один бік. Коли розпочалася війна, ці вагони перегнали зі столиці до Львова.

За словами провідника, до останнього моменту вони не знають, хто буде пасажиром. Когут каже, що всі високопоставлені персони ставляться до людей з повагою, які працюють у вагоні. Їм цікаво чути українську мову, а ще вони у захваті від "чайної церемонії" та підстаканників, оскільки у них такого немає.

Серед тих, хто їхав цим вагоном, – колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі, президент ФРН Франка-Вальтер Штайнмаєр, речниця Палати представників Ненсі Пелосі та багато інших .

Нагадаємо, з 5 листопада "Потяг до перемоги", який раніше перевозив пасажирів лише по території України, вирушає у свій перший міжнародний рейс до Молдови.