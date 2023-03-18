Новые перестановки в Кабмине: кто придет на смену Шкарлету и Рябикину

Новая неделя в Кабмине начнется с кадровых перестановок. В частности, планируется увольнение министров Шкарлета и Рябикина, назначение им замен и расширение полномочий вице-премьера Федорова.

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В субботу, 18 марта, во время заседания фракции партии "Слуга народа" депутаты Верховной Рады обсудили кадровые перестановки в правительстве, которые состоятся на следующей неделе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По информации Шмыгаля, новую неделю правительство Украины начнет с отставки министра стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина и министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Депутаты Верховной Рады обсудили кадровые перестановки в правительстве

Также на следующей неделе будут назначены новые министры. Главой министерства образования и науки станет действующий директор Малой академии наук Оксен Лисовой, министром стратегических отраслей промышленности — экс-глава правления компании "Укразалізниця" Александр Камышин.

Кроме того сообщается, что вице-премьер-министр Михаил Федоров будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации. Его ожидает должность — вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины.

Что известно об Оксене Лисовом

Будущий министр образования и науки Оксен Лисовой родился 21 июля 1972 года в семье известных диссидентов Василия и Веры Лисовых. Лисовой имеет кандидатскую степень философских наук по философской антропологии и философии культуры, в 2015 году был удостоен звания доцента.

С 2010 года он занимает должность директора Национального центра "Малая академия наук Украины", с 2021 получил звание Заслуженный работник образования Украины.

В 2020 года стал одним из инициаторов открытия в Украине первого Музея науки. С начала полномасштабного российского вторжения отправился на фронт добровольцем в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Принимал участие в боях на востоке в районах Славянска, Краматорска и Дружковки.

Напомним, в пятницу 17 марта стало известно, что Павел Рябикин покинет пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. По словам народного депутата Ярослава Железняка, Рябикин может занять должность посла Украины в Китае.

В конце февраля Фокус писал о том, что глава правления компании "Укразалізниця" Александр Камышин объявил о своей отставке и о том, что он возглавит офис по евроинтеграции украинской железной дороги.