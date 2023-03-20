Министр цифровой трансформации Федоров подал в отставку (фото)

Заявление об отставке министр цифровой трансформации Украины написал еще 18 марта. В понедельник, 20 марта, глава профильного комитета Михаил Крячко рассмотрел его и одобрил.

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В Верховную Раду в понедельник, 20 марта, внесли проект постановления об отставке действующего министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Соответсвующий документ был опубликован на сайте парламента.

Инициатором проекта постановления выступил нардеп от "Слуги народа" и глава Комитета ВРУ по вопросам цифровой трансформации Михаил Крячко.

Известно, что заявление об увольнении подал сам Михаил Федоров еще в субботу, 18 марта.

Михаил Федоров написал заявление с просьбой принять свою отставку

В понедельник, 20 марта, профильный комитет, который возглавляет Крячко, по поручению спикера парламента Руслана Стефанчука рассмотрел заявление министра цифровой трансформации и вынес положительное решение по вопросу отставки Федорова.

Напомним, 18 марта стало известно, что новая неделя в Кабмине начнется с кадровых перестановок. В частности, планировалось увольнение министров Шкарлета и Рябикина, назначение им замен и расширение полномочий вице-премьера Федорова.

А в пятницу 17 марта стало известно, что Павел Рябикин покинет пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности. По словам народного депутата Ярослава Железняка, Рябикин может занять должность посла Украины в Китае.