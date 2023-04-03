Лучшие в military-tech: Федоров рассказал о будущих уникальных инновациях Украины

По словам министра, в стране уже сейчас рождается новая уникальная компетенция, а развитие образования позволит молодым специалистам разработать оборонные проекты, которые заинтересуют мир и будут стоить миллиарды.

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Украину ожидает перспектива стать одной из ведущих стран по внедрению уникальных военных инноваций. Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров вчера во время национального телемарафона "Єдині новини".

По его словам, страна будет лидировать во внедрении инноваций в военной сфере, сфере кибербезопасности и защите объектов критической инфраструктуры.

"Мы будем самыми сильными в military-tech, то есть всем, что связано с инновациями в военной тематике. Также будет развиваться кибербезопасность, любая физическая безопасность, связанная с инновациями, и защита объектов критической инфраструктуры. В Украине уже сейчас рождается новая компетенция, которая уникальна во всем мире", – сообщил Федоров.

По словам вице-премьера, сейчас в Украине все больше растет число людей, которые стали обучаться в вышеуказанных направлениях. Он убежден, что помимо ИТ-отрасли, которая производит продукты для мировых специалистов, Украине стоит также развивать направление производства капитализируемых продуктов оборонной сфера, которые стоят миллиарды долларов и работают на весь мир.

"Одна из наших задач – построить страну, где такие продукты будут появляться, поэтому важно развивать образование, которое позволит масштабировать наши усилия и совершить определенный прорыв вперед", – подытожил он.

Напомним, 20 марта министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров подал в отставку. Глава профильного комитета Михаил Крячко рассмотрел заявление и одобрил его.

В феврале 2023 года Михаил Федоров прокомментировал обыски, которые были проведены у генерального директора компании MacPaw Александра Косована. Он сообщил, что ему "стыдно за то, что правоохранители забегают в офис и в дом к собственнику топ-продуктовой компании" Украины.