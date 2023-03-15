Мінцифри впровадить штучний інтелект ChatGPT у "Дію", — Михайло Федоров

Робота з впровадження ШІ вже розпочалася і відбувається спільно з компанією Microsoft.

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Міністерство цифрової трансформації України почало тестувати ChatGPT, щоб у майбутньому запровадити його до "Дії". ШІ зможе давати відповіді на запитання користувачів сервісу. Подробиці розповів голова відомства Михайло Федоров виданню Forbes.

За його словами, команда Мінцифри бачить варіанти того, як можна буде використовувати штучний інтелект ChatGPT в Діі і робота над цим вже почалася спільно з компанією Microsoft.

Чат-бот аналізуватиме запити, з якими регулярно звертаються громадяни України.

"Ми хочемо навчити штучний інтелект швидко давати відповідь з приводу отримання держпослуг та роботи держави", — наголосив Михайло Федоров.

Варто зазначити, що раніше компанія OpenAI представила оновлену версію чат-бота під назвою GPT-4. Платформа тепер здатна обробляти не лише інформацію текстом, а й працює із зображеннями — тобто більш придатна для співпраці зі сторонніми клієнтами, аніж його попередник GPT-3,5.

У розробників пішло близько шести місяців на цей продукт, що дозволило зробити його більш безпечним та зрозумілим для користувачів. Версія GPT-4 відтепер на 82% рідше відповідає на запити за забороненим контентом, але на 40% частіше надає відповіді на тему, ніж попередник під назвою GPT-3.5.

Крім того, чат-бот доступний на таких платформах, як Duolingo, Stripe та Khan Academy, і з часом планується інтеграція з іншими платформами. Програма "Дія" може стати однією з них.

З 18 лютого "розумний" чат-бот ChatGPT доступний в Україні. До цього штучний інтелект був недоступний громадянам України майже три місяці. Однак наразі обмеження все ще діють на теренах України, які тимчасово окупувала російська армія. У Мінцифри висловили побоювання, що росіяни можуть використати сервіс для просування пропаганди.