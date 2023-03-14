"Витратили 6 місяців": OpenAI представили оновлену версію чат-бота GPT-4 (відео)

Відтепер штучний інтелект може обробити ще більше текстової інформації та навчився навіть працювати із зображеннями. Директор компанії Сем Альтман при цьому визнав, що його роботу поки що обмежено.

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Компанія OpenAI офіційно представила нову мовну модель популярного останніми тижнями штучного інтелекту GPT-4. Про це йдеться у новому пресрелізі стартапу.

Відтепер цей бот здатний сприймати як текстову інформацію, так й візуальну. Крім того, GPT-4 тепер більш креативний та придатний для співпраці, ніж його попередник GPT-3,5, а також допоможе користувачам генерувати, редагувати та виконувати творчі завдання. Серед них написання текстів пісень, сценаріїв, вивчення стилю письма тощо.

У новій версії штучного інтелекту, як зазначають розробники компанії, дозволено приймати зображення як вхідні дані, створювати підписи тощо. За їх словами, це має значно спростити життя користувачів даної платформи.

"Ми витратили 6 місяців, щоб зробити GPT-4 більш безпечним і узгодженим. За нашими внутрішніми оцінками, GPT-4 на 82% рідше реагує на запити за забороненим контентом і на 40% частіше надає фактичні відповіді, ніж GPT-3.5", – йдеться у пресрелізі компанії.

Очікується, що GPT-4 можна буде побачити на сторонніх платформах. Поки що до цього переліку входять Duolingo, Stripe та Khan Academy, але згодом планується розширення.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман у соціальній мережі Twitter при цьому зазначив, що GPT-4 "все ще має недоліки і все ще обмежений".

"Нам знадобилося багато часу та багато роботи, щоб відчути себе готовими до його випуску. Ми сподіваємося, що вам сподобається, і ми дуже цінуємо відгуки про його недоліки", — сказано в повідомленні.

14 березня з'явилася інформація, що нові авто від General Motors планують оснащувати ChatGPT. Чат-бот допоможе розібратися з особливістю роботи нових мультимедійних технологій та налаштувати корисні функції авто. До того ж, робот зможе давати водієві корисні поради щодо обслуговування машини.

18 лютого "розумний" чат-бот ChatGPT став доступний в Україні. Його було заблоковано для українців майже три місяці, а зараз обмеження продовжують діяти на окупованих територіях України. Мінцифри побоюється, що росіяни використовують сервіс для пропагування.