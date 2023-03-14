"Потратили 6 месяцев": OpenAI представили обновленную версию чат-бота GPT-4 (видео)

Отныне искусственный интеллект может обработать еще больше текстовой информации и научился даже работать с изображениями. Директор компании Сэм Альтман при этом признал, что его работа пока что ограничена.

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Компания OpenAI официально представила новую языковую модель популярного в последние недели искусственного интеллекта GPT-4. Об этом говорится в новом пресс-релизе стартапа.

Отныне данный бот способен воспринимать не только текстовую информацию, но и визуальную. Кроме того, GPT-4 теперь более креативен и пригоден для сотрудничества, нежели его предшественник GPT-3,5, а также поможет пользователям генерировать, редактировать и выполнять творческие задачи. Среди них написание текстов песен, сценариев, изучение стиля письма и так далее.

В новой версии искусственного интеллекта, как отмечают разработчики компании, разрешено принимать изображения в качестве входных данных, создавать подписи и так далее. По их словам это должно значительно упростить жизнь пользователей данной платформы.

"Мы потратили 6 месяцев, чтобы сделать GPT-4 более безопасным и более согласованным. По нашим внутренним оценкам, GPT-4 на 82% реже реагирует на запросы по запрещенному контенту и на 40% чаще предоставляет фактические ответы, чем GPT-3.5", – говорится в пресс-релизе компании.

Ожидается, что GPT-4 можно будет увидеть на сторонних платформах. Пока что в этот перечень входят Duolingo, Stripe и Khan Academy, но со временем планируется расширение.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман в социальной сети Twitter при этом отметил, что GPT-4 "все еще имеет недостатки и все еще ограничен".

"Нам потребовалось много времени и много работы, чтобы почувствовать себя готовыми к его выпуску. мы надеемся, что вам понравится, и мы очень ценим отзывы о его недостатках", — сказано в сообщении.

14 марта появилась информация, что новые авто от General Motors планируют оснащать ChatGPT. Чат-бот поможет разобраться с особенностью работы новых мультимедийных технологий и настроить полезные функции авто. К тому же, бот сможет давать водителю полезные советы по обслуживанию машины.

18 февраля "умный" чат-бот ChatGPT cтал доступен в Украине. Он был заблокирован для украинцев почти три месяца, а сейчас ограничения продолжают действовать на оккупированных территориях Украины. Минцифры опасается, что россияне используют сервис для пропаганды.