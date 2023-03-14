Новые авто от General Motors планируют оснащать ChatGPT: как чат-бот поможет водителю

ChatGPT поможет разобраться с особенностью работы новых мультимедийных технологий и настроить полезные функции авто. К тому же, бот сможет давать водителю полезные советы по обслуживанию машины.

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General Motors начали разработку виртуального голосового ассистента для автомобилей. Партнером американского концерна выступит Microsoft. Об этом сообщает агентство Reuters.

Автомобильный голосовой "помощник" будет создан на основе облачной службы Azure с поддержкой технологий OpenAI – таких, как ChatGPT. Как известно, Microsoft решили активно внедрять этот чат-бот и инвестируют в него несколько миллиардов долларов.

Информацию уже подтвердил вице-президент General Motors Скот Миллер. По его словам, ChatGPT вскоре "будет повсюду".

Чат-бот призван облегчить жизнь владельцам авто. К примеру, искусственный интеллект сможет разъяснить нюансы работы новых технологий авто или мультимедийной системы, объяснит значение пиктограмм на панели приборов.

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Бот ChatGPT поможет настроить различные функции вроде дистанционного открытия дверей гаража. В перспективе научится давать водителю советы – например, подскажет, когда лучше менять резину или посетить СТО.

В последнее время Microsoft уделяет огромное внимание интеграции современных технологий в автомобили. В разработке находятся как мультимедийные системы, так и технологии автономного вождения и контроля батарей электрокаров. General Motors сотрудничают с Microsoft с 2021 года.

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