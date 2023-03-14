Нові авто від General Motors планують оснащувати ChatGPT: як чат-бот допоможе водієві

ChatGPT допоможе розібратися з особливістю роботи нових мультимедійних технологій і налаштувати корисні функції авто. До того ж, робот зможе давати водієві корисні поради щодо обслуговування машини.

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General Motors розпочали розробку віртуального голосового помічника для автомобілів. Партнером американського концерну виступить Microsoft. Про це повідомляє агентство Reuters.

Автомобільний голосовий помічник буде створений на основі хмарної служби Azure з підтримкою технологій OpenAI — таких, як ChatGPT. Як відомо, Microsoft вирішили активно впроваджувати цей чат-бот та інвестують у нього кілька мільярдів доларів.

Інформацію вже підтвердив віцепрезидент General Motors Скот Міллер. За його словами, ChatGPT незабаром "буде всюди".

Чат-бот покликаний полегшити життя власникам авто. Наприклад, штучний інтелект зможе пояснити нюанси роботи нових технологій авто або мультимедійної системи, пояснить значення піктограм на панелі приладів.

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Бот ChatGPT допоможе налаштувати різні функції на кшталт дистанційного відкриття дверей гаража. У перспективі навчиться давати водієві поради — наприклад, підкаже, коли краще міняти гуму чи відвідати СТО.

Останнім часом Microsoft приділяє велику увагу інтеграції сучасних технологій в автомобілі. У розробці знаходяться як мультимедійні системи, так і технології автономного керування і контролю батарей електрокарів. General Motors співпрацюють із Microsoft із 2021 року.

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