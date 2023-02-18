"Умный" чат-бот ChatGPT cтал доступен в Украине: как воспользоваться бесплатно

ChatGPT был заблокирован для украинцев почти три месяца, а сейчас ограничения продолжают действовать на оккупированных территориях Украины. Минцифры опасается, что россияне используют сервис для пропаганды.

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Искусственный интеллект ChatGPT стал доступным для пользователей из Украины. Об этом 18 февраля министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Telegram.

Компания OpenAI выпустила нейросеть ChatGPT в конце ноября 2022 года в виде чат-бота, сделав его бесплатным во всех странах, кроме тех, которые попали под международные санкции. По неизвестной причине сервис почти три месяца оставался недоступен для украинцев. По словам Михаила Федорова, Минцифры долго добивалась открытия доступа с помощью писем, звонков и встреч с разработчиками.

С 18 февраля пользователи из Украины могут бесплатно воспользоваться ChatGPT, задавая ему интересующие вопросы. Для этого достаточно перейти на сайт и авторизоваться, используя аккаунт в Google или Microsoft. Министр подчеркнул, что чат-бот не будет работать лишь в районах, временно оккупированных Россией, чтобы россияне не могли использовать ИИ для ведения пропаганды. "Ведь ChatGPT отлично владеет украинским, в отличии от россиян", — подчеркнул Федоров.

ChatGPT — это нейросеть, которая обрабатывая большое количество информации в Интернете и может отвечать на запросы пользователей. Во времмя общения с живыми людьми ИИ продолжает обучаться, поэтому стоит задавать ему уточняющие вопросы.

9 февраля ChatGPT дал интервью Фокусу, ответив на вопросы журналистов. Нейросеть призналась, что ей запрещено делать предсказания, и посоветовала проверять любую информацию, которую она предоставляет.

В начале февраля стало известно, что OpenAI не может распознать текст собственного чат-бота ChatGPT. Как оказалось, разработчики внедрили в свой сервис механизм, не дающий использовать его для написания дипломов, сочинений и других работ. Специальный алгоритм должен сравнивать тексты чатбота с уже существующими, но справляется со своей задачей только в 26% случаев.

Тем временем Google пытается как можно скорее запустить конкурента ChatGPT, опасаясь его популярности. Сотрудники компании тестируют различные продукты на основе технологии LaMDA.