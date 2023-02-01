Google в спешке готовит конкурента для ChatGPT: в компании объявили "красный код"

Поисковый гигант собирается выпустить в этом году 20 продуктов на основе нейросетей.

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В связи с тем, что чат-бот ChatGPT всего за полгода стремительно стал популярен и все чаще используется вместо "гугления", корпорация стала опасаться конкуренции с его стороны и в срочном порядке готовит достойный ответ, пишет Engadget.

По данным инсайдеров, генеральный директор Google Сундар Пичаи объявил "красный код" и в срочном порядке мобилизовали все силы на разработку достойного ответа творению компании OpenAI. Сейчас огромное количество сотрудников поискового гиганта усиленно тестируют продукты, использующие технологию разговоров LaMDA от Google. Поговаривают, что гендиректор приказал команде LaMDA ни на что не отвлекаться и уделить первоочередное внимание работе над конкурентом ChatGPT.

Экспериментальные конкуренты ChatGPT по планам Google будут включать поискового бота и инструмент под названием Apprentice Bard. Главной его "фишкой" будет возможность отвечать на актуальные вопросы согласно информации на сегодняшний день, ведь ChatGPT имеет базу данных информации только до 2021 года.

Инсайдеры говорят, что Google тестирует новую страницу поиска, которая использует формат вопросов и ответов. На экспериментальной странице пользователь вводит свой запрос, страница генерирует ответы, похожие на человеческие, в виде серых пузырей. Под этими ответами предлагаются дополнительные вопросы, за которыми следуют типичные результаты поиска со ссылками и заголовками.

Кроме этого, Google собирается представить более двадцати продуктов на основе ИИ в этом году.

Аналитики отмечают, что, похоже, в этом году нас ожидает глобальная битва нейросетей интегрированных в поисковые системы, ведь Microsoft уже заявила, что внедрит технологию ChatGPT в Bing уже в марте этого года и инвестировала $10 млрд в компанию OpenAI.

Ранее Фокус писал, что один из разработчиков Gmail, стоявший у истоков самой популярной почты, предрек закат поисковика Google именно из-за ChatGPT.