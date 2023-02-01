Google поспіхом готує конкурента для ChatGPT: у компанії оголосили "червоний код"

Пошуковий гігант має намір випустити цьогоріч 20 продуктів на основі нейромереж.

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У зв'язку з тим, що чат-бот ChatGPT всього за пів року стрімко став популярним і все частіше використовується замість "гугління", корпорація почала побоюватися конкуренції з його боку і терміново готує гідну відповідь, пише Engadget.

За даними інсайдерів, генеральний директор Google Сундар Пічаї оголосив "червоний код" і терміново мобілізував усі сили на розробку гідної відповіді витвору компанії OpenAI. Зараз велика кількість співробітників пошукового гіганта посилено тестує продукти, які використовують технологію розмов LaMDA від Google. Подейкують, що гендиректор наказав команді LaMDA ні на що не відволікатися та приділити першочергову увагу роботі над конкурентом ChatGPT.

Експериментальні конкуренти ChatGPT за планами Google враховуватимуть пошуковий бот та інструмент під назвою Apprentice Bard. Головною його "фішкою" буде можливість відповідати на актуальні питання згідно з інформацією на сьогодні, адже ChatGPT має базу даних інформації лише до 2021 року.

Інсайдери кажуть, що Google тестує нову сторінку пошуку, яка використовує формат запитань і відповідей. На експериментальній сторінці користувач вводить свій запит, сторінка генерує відповіді, схожі на людські, у вигляді сірих бульбашок. Під цими відповідями пропонуються додаткові питання, за якими йдуть типові результати пошуку з посиланнями та заголовками.

Крім цього, Google збирається представити понад двадцять продуктів на основі ШІ в цьому році.

Аналітики зазначають, що, схоже, цьогоріч на нас чекає глобальна битва нейромереж інтегрованих у пошукові системи, адже Microsoft уже заявила, що впровадить технологію ChatGPT у Bing уже в березні цього року й інвестувала $10 млрд у компанію OpenAI.

Раніше Фокус писав, що один із розробників Gmail, що стояв біля витоків найпопулярнішої пошти, зробив прогноз щодо майбутнього пошуковика Google саме через ChatGPT.