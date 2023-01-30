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Діджитал

Пошуковику Google настав кінець: що його погубить і скільки йому залишилося

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Експерти вважають, що класичним пошуковикам прийшов кінець

Автор пошти Gmail зробив прогноз щодо майбутнього Google.

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Багато експертів передбачають смерть класичних пошукових систем, зокрема і надпопулярної Google через стрімкий ривок у створенні чат-ботів на основі нейромереж. Пол Бакхейт, стоячи біля витоків Gmail, вважає так само.

У своєму твіттері Пол зробив прогноз, за яким відміряв лише кілька років для Google, після чого компанія почне стрімко втрачати бізнес. Бакхейт просто навів приклад, наскільки розгорнуто і "по-людськи" може відповідати ChatGPT на запитання користувача на відміну від Google. Експерт запропонує порівняти відповіді двох систем на запит: "Як у LaTeX уявити диференціальне рівняння?".

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Ось як короткі та сухо, без пояснень, відповів Google
Фото: Соцмережi
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А ось як зрозуміло і повною мірою відповідає ChatGPT
Фото: Соцмережi

Крім того, експерт вважає, що навіть якщо Google застосує у своєму пошуковику алгоритми ШІ, то все одно втрачатиме гроші, адже компанії доведеться значно переробити усі свої продукти, що не гарантує успіху у майбутньому.

Вже зараз аналітики зазначають, що багато людей звертаються зі своїми питаннями не до пошукових систем, а саме до чат-боту ChatGPT. Особливо якщо їм потрібно отримати якесь роз'яснення, а не просто пошук магазинів або товарів. Адже ChatGPT відповідає на запитання в розмовному та зрозумілому стилі, а також дозволяє поставити людині уточнювальні питання без втрати контексту розмови.

До речі, Microsoft вже заявила, що активно впроваджує ШІ у свою пошукову систему і інвестує відразу $10 млрд в OpenAI, яка є творцем і розробником ChatGPT.

Раніше Фокус писав, що, на думку вчених, ШІ може знищити людство і розповів, чому вчені так думають і коли це станеться.