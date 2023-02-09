Чат-бот рассказал нам, какой поисковик лучше — Bing или Google, — и как их можно усовершенствовать. А также поведал о своей важности для интернет-пользователей.

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В связи с тем, что Microsoft встроила ChatGPT в поисковик Bing, а Google опозорилась со своим ИИ Bard прямо на презентации, редакция Фокуса решила поговорить со специалистом в области искусственного интеллекта. А кто может быть лучшим экспертом в этой теме, если не сам чат-бот от компании Open AI? Ему мы и задали свои вопросы.

Какой чат-бот лучше отвечает на вопросы: ChatGPT или Bard?

Чат-бот, в который корпорация Microsoft инвестировала $10 млрд, оказался скромнягой и ответил, что поскольку не обладает (пока что!) личностью, то не имеет собственного мнения на этот счет. По его словам, все зависит от того, насколько качественно создатели обучали свою языковую модель. Именно это влияет на скорость и точность работы ИИ.

Хотя ChatGPT все же похвастался, что скрупулезно изучал огромные массивы данных, касающихся широкого круга тем и может ответить на самые разные вопросы. Однако не забыл уточнить, что его возможности и точность все же ограничены информацией, доступной в Интернете.

Сможет ли поисковик Bing обогнать Google?

И тут нас тоже ждало небольшое разочарование. Дело в том, что настройки большинства чат-ботов имеют запрет на "предсказания". Разработчики специально лишают свой продукт такого функционала, чтобы люди не стали основывать свои прогнозы на данных ИИ, ведь они могут быть ошибочными.

Поэтому ChatGPT нам честно ответил, что не будет выступать в роли Ванги. Однако упомянул, что ИИ имеет большой вес в современных технологиях и будет хорошим конкурентным преимуществом. Впрочем, чат-бот справедливо отметил, что для победы на рынке поисковых систем требуется нечто большее, чем просто наличие передовых технологий. Необходимо "глубокое понимание потребностей пользователей, стремление предоставлять релевантные и высококачественные результаты поиска, а также способность постоянно вводить новшества и развивать продукт для удовлетворения меняющихся потребностей пользователей".

От ChatGPT вообще есть хоть какая-то польза?

Мы были несколько обескуражены такой уклончивостью ответов на предыдущие вопросы, а потому стали интересоваться, в чем же ChatGPT может быть полезным. И он с гордостью сообщил, что благодаря обширнейшим знаниям способен в понятной и конкретной форме давать ответы на большинство вопросов, объяснять простым языком сложные понятия и даже предоставлять полезные рекомендации на различные темы.

[ + – ] ChatGPT прямо в поисковике Bing ответил: поместится ли диван из IKEA в Honda Odyssey Фото: Microsoft

"В общем, я могу служить своеобразной отправной точкой для пользователей, ищущих информацию, но всегда важно проверять информацию, которую я предоставляю, и обращаться к нескольким источникам при поиске данных на сложные или деликатные темы", — заявил ChatGPT.

[ + – ] Сэм Альтман из OpenAI и Сатья Наделла из Microsoft верят в общий успех конвергенции ChatGPT и Bing Фото: Microsoft

Можно ли как-то улучшить ChatGPT?

На этот вопрос ChatGPT ответил обширно. Он написал, что обучаясь на крупных и разнообразных наборах данных, языковые модели ИИ могут стать более осведомленными и способными давать ответы на более широкий круг вопросов. Это может включать обучение данным, относящимся к предметной области, таким как медицинская или юридическая информация, для повышения точности модели в этих областях.

А интеграция языковых моделей ИИ с другими технологиями, такими как компьютерное зрение или распознавание речи, может помочь расширить возможности нейросетей и предоставить пользователям более естественный и удобный опыт.

[ + – ] Уже сейчас ИИ может помочь с составлением финансового отчета Фото: Microsoft

Не забыл чат-бот упомянуть и о моральном аспекте. По его словам, поскольку языковые модели ИИ становятся все более широко используемыми, важно убедиться, что они не содержат вредоносную информацию и используются ответственным и этичным образом.

Какой поисковик лучше: Bing или Google, и что ты им посоветуешь?

ИИ выделил основные недостатки для каждой из поисковых систем. Так, по его данным, поисковику Bing от Microsoft не достает охвата аудитории, потому что он больше "заточен" на пользователей из США, хотя и пытается расширить сферу влияния. Кроме того, пользователи жалуются, что Bing не слишком подходит им для поиска специализированной информации.

Свои позиции Bing может исправить за счет улучшения алгоритма поиска с помощью ИИ. Так же Bing следует поработать над качеством индексирования веб-сайтов, чтобы среди них попадалось больше локальных, в зависимости от местонахождения пользователя.

[ + – ] Чат-бот незахотел прямо отвечать на вопрос о том, какая поисковая система лучше: Bing или Google Фото: Скриншот

Google, по мнению нашего спикера, слишком надоедлива в плане рекламы. Огромное количество рекламируемых сайтов хоть и являются тематическими, но не соответствуют конкретике запроса пользователя. Людям приходится буквально продираться сквозь "лес" рекламных ссылок.

Упомянул ChatGPT и о любви Google к личным данным, которые он усиленно собирает, в отличие от Bing. А так же чат-бот упрекнул Google в наличии "пузырей-фильтров", т.е. предоставлению в результатах поиска только тех сайтов, точку зрения которых поддерживает компания-разработчик. Если все вышеперечисленные недостатки исправить, то, считает ИИ, у Google есть хороший шанс оставаться лидером.

Поисковикам без ChatGPT не обойтись?

Мы поинтересовались, насколько ИИ важен для поисковых систем и их развития. ChatGPT считает ИИ архиважным элементом в поисковых механизмах. Ведь нейросети и языковые модели на основе ИИ могут полноценно понять цель поискового запроса пользователя и предоставить более релевантные и персонализированные результаты. Это также может помочь определить и понять отношения между различными темами, упрощая предоставление точных результатов для более сложных поисковых запросов. Кроме того, ИИ может помочь повысить эффективность поисковой системы за счет автоматизации определенных задач и процессов, таких как сортировка и ранжирование результатов поиска.

[ + – ] Microsoft возлагает огромные надежды на ChatGPT и вложила в его развитие $10 млрд Фото: Microsoft

ChatGPT сознался, что полностью заменить собой поисковую систему ИИ не могут (пока что, видимо), разве что быть очень полезным дополнением к ней. Ведь поисковая система является гораздо более сложным инструментом, который ищет и индексирует миллиарды веб-страниц и документов, чтобы предоставить пользователям исчерпывающий список релевантных результатов для их поисковых запросов.

"Хотя я могу дать быстрые ответы на конкретные вопросы, поисковая система может предоставить гораздо более широкий спектр результатов для более сложных поисковых запросов. Нет, я не смогу заменить поисковик", признался ChatGPT.

Тест на знание украинского языка

Под конец беседы мы решили проверить, насколько ChatGPT понимает украинский язык. Оказывается, он не использует Google Translate для перевода, а обучался на основе языковых моделей всего мира. Может поэтому его ответ был стилистически несколько коряв и искусственен. В общем, чат-боту еще есть куда расти, ведь его развитие зависит и от общения с людьми.

[ + – ] ChatGPT неплохо отвечает по-украински, хоть и с некоторыми ошибками Фото: Скриншот

Ранее Фокус писал о том, как ИИ меняет наш мир: чат-боты и нейросети научились анализировать, рисовать, писать и общаться.