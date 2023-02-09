"Я не заміню пошук Google, але можу говорити українською": ChatGPT дав інтерв'ю Фокусу

Чат-бот розповів нам, яка пошукова система краща — Bing чи Google — і як їх можна вдосконалити. А також розповів про свою важливість для інтернет-користувачів.

Related video

У зв'язку з тим, що Microsoft вбудувала ChatGPT у пошуковик Bing, а Google зганьбилася зі своїм ШІ Bard прямо на презентації, редакція Фокусу вирішила поговорити з фахівцем у галузі штучного інтелекту. А хто може бути найкращим експертом у цій темі, якщо не сам чат-бот від компанії Open AI? Йому ми й поставили свої запитання.

Який чат-бот краще відповідає на запитання: ChatGPT чи Bard?

Чат-бот, у який корпорація Microsoft інвестувала $10 млрд, виявився скромником і відповів, що оскільки не має (поки що!) особистості, то не має власної думки щодо цього. За його словами, все залежить від того, наскільки якісно творці навчали свою мовну модель. Саме це впливає на швидкість і точність роботи ШІ.

Хоча ChatGPT усе ж похвалився, що скрупульозно вивчав величезні масиви даних, що стосуються широкого кола тем і може відповісти на різні питання. Однак не забув уточнити, що його можливості й точність усе ж таки обмежені інформацією, доступною в інтернеті.

Чи зможе пошуковик Bing обігнати Google?

І тут нас теж чекало невелике розчарування. Справа в тому, що налаштування більшості чат-ботів мають заборону на "передбачення". Розробники спеціально позбавляють свій продукт такого функціоналу, щоб люди не стали ґрунтувати свої прогнози на даних ШІ, адже вони можуть бути помилковими.

Тому ChatGPT нам чесно відповів, що не виступатиме в ролі Ванги. Однак згадав, що ШІ має велику вагу в сучасних технологіях і буде гарною конкурентною перевагою. Втім, чат-бот справедливо зазначив, що для перемоги на ринку пошукових систем потрібно щось більше, ніж наявність передових технологій. Необхідно "глибоке розуміння потреб користувачів, прагнення надавати релевантні та високоякісні результати пошуку, а також здатність постійно робити нововведення та розвивати продукт для задоволення потреб користувачів, що змінюються".

Від ChatGPT узагалі є хоч якась користь?

Ми були дещо збентежені такою ухильністю відповідей на попередні запитання, а тому почали цікавитися, у чому ChatGPT може бути корисним. І він із гордістю повідомив, що завдяки широким знанням здатний у зрозумілій і конкретній формі давати відповіді на більшість питань, пояснювати простою мовою складні поняття й навіть надавати корисні рекомендації на різні теми.

[ + – ] ChatGPT прямо в пошуковій системі Bing відповів: чи поміститься диван із IKEA в Honda Odyssey Фото: Microsoft

"Загалом я можу служити своєрідною відправною точкою для користувачів, які шукають інформацію, але завжди важливо перевіряти інформацію, яку я надаю, та звертатися до кількох джерел під час пошуку даних на складні або делікатні теми", — заявив ChatGPT.

[ + – ] Сем Альтман із OpenAI та Сатья Наделла з Microsoft вірять у загальний успіх конвергенції ChatGPT і Bing Фото: Microsoft

Чи можна якось покращити ChatGPT?

На це питання ChatGPT відповів широко. Він написав, що, навчаючись на великих і різноманітних наборах даних, мовні моделі ШІ можуть стати більш обізнаними та здатними давати відповіді на ширше коло питань. Це може включати навчання даних, що стосуються предметної галузі, таких як медична або юридична інформація, для підвищення точності моделі в цих областях.

А інтеграція мовних моделей ШІ з іншими технологіями, такими як комп'ютерний зір або розпізнавання мови, може допомогти розширити можливості нейромереж і надати користувачам більш природний і зручний досвід.

[ + – ] Уже зараз ШІ може допомогти зі складанням фінансового звіту Фото: Microsoft

Не забув чат-бот згадати й про моральний аспект. За його словами, оскільки мовні моделі ШІ стають дедалі ширшими, важливо переконатися, що вони не містять шкідливої інформації та використовуються відповідальним і етичним чином.

Який пошуковик кращий: Bing чи Google, і що ти їм порадиш?

ШІ виділив основні недоліки кожної з пошукових систем. За його даними, пошуковику Bing від Microsoft не вистачає охоплення аудиторії, тому що він більше "заточений" на користувачів зі США, хоча намагається розширити сферу впливу. Крім того, користувачі скаржаться, що Bing не надто підходить їм для пошуку спеціалізованої інформації.

Свої позиції Bing може виправити за рахунок покращення алгоритму пошуку за допомогою ШІ. Також Bing слід попрацювати над якістю індексування вебсайтів, щоб серед них траплялося більше локальних, залежно від місцезнаходження користувача.

[ + – ] Чат-бот не захотів прямо відповідати на питання про те, яка пошукова система краща: Bing чи Google Фото: Скриншот

Google, на думку нашого спікера, надто докучлива щодо реклами. Величезна кількість рекламованих сайтів хоч і є тематичними, але не відповідають конкретиці запиту користувача. Людям доводиться буквально продиратися крізь "ліс" рекламних посилань.

Згадав ChatGPT і про любов Google до особистих даних, які він посилено збирає, на відміну від Bing. А також чат-бот дорікнув Google у наявності "бульбашок-фільтрів", тобто надання в результатах пошуку лише тих сайтів, точку зору яких підтримує компанія-розробник. Якщо всі вищезгадані недоліки виправити, то, вважає ШІ, Google має гарний шанс залишатися лідером.

Пошуковикам без ChatGPT не обійтися?

Ми поцікавилися, наскільки ШІ важливий для пошукових систем і їхнього розвитку. ChatGPT вважає ШІ архіважливим елементом у пошукових механізмах. Адже нейромережі та мовні моделі на основі ШІ можуть повноцінно зрозуміти мету пошукового запиту користувача та надати більш релевантні та персоналізовані результати. Це також може допомогти визначити й зрозуміти відносини між різними темами, спрощуючи надання точних результатів для складніших пошукових запитів. Крім того, ШІ може допомогти підвищити ефективність пошукової системи за рахунок автоматизації певних завдань і процесів, таких як сортування та ранжування результатів пошуку.

[ + – ] Microsoft покладає величезні надії на ChatGPT і вклала в його розвиток $10 млрд Фото: Microsoft

ChatGPT зізнався, що повністю замінити собою пошукову систему ШІ не може (поки що, мабуть), хіба що бути дуже корисним доповненням до неї. Адже пошукова система є набагато складнішим інструментом, який шукає та індексує мільярди вебсторінок і документів, щоб надати користувачам вичерпний список релевантних результатів для їхніх пошукових запитів.

"Хоча я можу дати швидкі відповіді на конкретні питання, пошукова система може надати набагато ширший спектр результатів для складніших пошукових запитів. Ні, я не зможу замінити пошукову систему", — зізнався ChatGPT.

Тест на знання української мови

Наприкінці розмови ми вирішили перевірити, наскільки ChatGPT розуміє українську мову. Виявляється, він не використовує Google Translate для перекладу, а навчався з урахуванням мовних моделей усього світу. Може, тому його відповідь була стилістично дещо крива та штучна. Загалом чат-боту ще є куди рости, адже його розвиток залежить і від спілкування з людьми.

[ + – ] ChatGPT непогано відповідає українською, хоч і з деякими помилками Фото: Скриншот

Раніше Фокус писав про те, як ШІ змінює наш світ: чат-боти й нейромережі навчилися аналізувати, малювати, писати й спілкуватися.