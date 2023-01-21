Некоторые из чат-ботов доступны здесь и сейчас, каждый может познакомиться с ИИ лично: и мы расскажем, как.

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Нейросети и чат-боты в прямом смысле этого слова заполонили интернет. У чат-ботов берут "интервью" на различные темы, просят подсказать рецепт лучших сырников, а иногда просто болтают. Нейросетям дают задачи посложнее: нарисовать картину, написать музыку или обработать и проанализировать массив данных. О том. что из себя представляют эти две технологии речь пойдет в материале Фокуса.

Как появились нейросети и чат-боты

У этих двух "ИТ-героев" нашего времени есть много общего, но есть и большая разница. Впрочем, об этом чуть позже. А пока вернемся в разгар Второй мировой, когда бои шли не только на полях сражений, но и в лабораториях исследователей, которые впервые начали изучать возможность создания алгоритмов машинного обучения, имитирующих работу человеческого мозга. Одними из пионеров в этой области были Уоррен МакКаллох и Уолтер Питтс, опубликовавшие в 1943 году основополагающую статью, в которой предложили концепцию искусственных нейронов и идею нейронной сети.

Уже в 1950-х годах такие исследователи, как Фрэнк Розенблатт и Бернард Уидроу, начали экспериментировать с простой архитектурой нейронных сетей. Эти ранние нейросети уже тогда могли выполнять простые задачи, такие как распознавание изображений и распознавание образов.

Казалось бы, еще пара шагов и будущее, о котором писали фантасты, наконец-то настанет. Однако все уперлось в ограниченность технологий того времени, нехваткой вычислительных мощностей и систем хранения данных.

[ + – ] Элиза - первый в мире чат-бот созданный в 1964 году Фото: Соцсети

История чат-ботов несколько другая и появились они позже нейросети. Считается, что первым чат-ботом была Элиза, которую в 1966 году разработал профессор МТИ Джозеф Вейценбаум. Это была виртуальная собеседница, которая отвечала на предполагаемые вопросы весьма шаблонно (прямо как сегодняшние чаты поддержки на сайтах), но людей того времени это шокировало: компьютер с ними общался!

Чат-боты дожили до наших дней в виде простых виртуальных ассистентов. Но с развитием обработки естественного языка (NLP) и машинного обучения чат-боты стали более продвинутыми и теперь могут лучше понимать более сложный человеческий язык и контекст. Это привело к разработке ботов на основе нейронных сетей, которые могут учиться на данных и со временем улучшать свою производительность.

Второе дыхание чат-ботам и нейросетям дали облачные технологии, возросшая производительность процессоров и огромные массивы для хранения данных. Теперь без чат-ботов и нейросетей невозможно представить сегодняшний мир ИТ.

Нейросети и чат-боты: сходства и различия

Обе эти технологии кажутся нам "жутко умными" и у них есть общая черта: и чат-боты, и нейронные сети созданы для имитации работы человеческого мозга. Они основаны на идее создания алгоритмов машинного обучения, которые могут "понимать" данные и со временем улучшать свои результаты.

А основное их отличие – в применении. Эти два инструмента нужны для разных задач. Нейросети предназначены для распознавания изображений или языкового перевода, путем обработки и анализа больших объемов данных, а чат-боты служат для имитации общения с пользователями. Хотя обе технологии используют схожие методы, такие как машинное обучение и обработка естественного языка, их конечная цель, как вы понимаете, различается.

Самые популярные чат-бот и нейросеть

Мы не можем составить хит-парад популярности по одной простой причине: чат-ботов (как шаблонных, так и основанных на нейросетях) просто бессчетное количество. А нейросети – это серьезный бизнес, и корпорации типа Google или Microsoft не спешат выкладывать в свободный доступ свои разработки. Но, все же, самые популярные мы можем назвать.

ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) — самая известная во всем мире разработка компании OpenAI, которая запустила своего чат-бота в ноябре 2022 года. И всего за несколько месяцев он стал настолько известен, что вызвал шквал как позитивных, так и негативных отзывов. Кстати, в OpenAI когда-то трудился сам Илон Маск, но ушел оттуда, чтобы не было конфликта интересов между чат-ботом и его системой автопилотирования Tesla.

ChatGPT умеет не только давать осмысленные ответы на заданную тему, но и умеет писать статьи, сочинять стихи и даже песни. Кстати, Фокус тоже просил ChatGPT написать статью о Евромайдане.

[ + – ] По просьбе автора статьи ChatGPT написал стих про котенка Фото: Соцсети

Однако, этот чат-бот с каждым днем все известнее благодаря курьезам и скандалам. Например, в США учителя и преподаватели жалуются, что не могут отличить авторский материал учащихся (сочинения и эссе) от сгенерированного чат-ботом текста. Хакеры хвастаются тем, что вообще используют ChatGPT для создания вирусов и троянов.

[ + – ] Хакеры стали использовать чат-бот ChatGPT для написания вирусов Фото: Соцсети

ChatGPT доступен по всему миру для свободного использования, но в подсанкционных странах зарегистрироваться на сайте чат-бота не получится: Украина тоже оказалась в списке заблокированных стран. Разработчики поясняют, что не могут отличить украинский трафик от трафика из Крыма или ОРДЛО, а потому просто "забанили" всю нашу страну целиком. Видимо гениям из OpenAI лень спросить своих коллег из крупных корпораций, как же им удается различать украинский трафик по регионам.

И все же выход есть, но он не простой. Придется "загуглить" пару рабочих пошаговых инструкций и приготовить немного денег. Одним VPN дело не ограничиться – нужно будет арендовать номер в Великобритании, на который регистрировать фейковый аккаунт Google и получать подтверждение по СМС. После чего по этому же подставному номеру и под британским VPN регистрироваться через аккаунт Google на самом сайте самого чат-бота. Ключевая сложность в том, что ваш аккаунт должен быть зарегистрирован по британскому IP на британский же мобильный номер.

Бонус: если вам лень заниматься сложными процедурами "взлома" ChatGPT, то можете поднять себе настроение с помощью абсолютно бесплатного и такого же бесполезного чат-бота ruGPT-3 от российского Сбербанка. Там попытались скопировать ChatGPT, но получилось настолько ужасно, что… В общем, попробуйте сами, если захотите посмеяться и понять все об уровне российского ИТ.

[ + – ] ruGPT-3 выдает перлы и не боится попасть под статью о "дискредитации" Фото: Скриншот

Что касается нейросетей, то самой популярной и раскрученной является DALL-E все от той же компании OpenAI. Как и в случае с ChatGPT нужно будет пройти сложную процедуру регистрации через подставной телефонный номер и IP. Это касается первой регистрации, но если вы уже верифицировались с учеткой Google на сайте чат-бота ChatGPT, то она подойдет и для DALL-E, просто не забудьте на всякий случай включить английский VPN.

DALL-E поразительно хорошо генерирует изображения по запросу пользователя. Главное здесь — точный и понятный запрос с вводными данными. Мы попросили сгенерировать нейросеть "Обложку журнала Фокус, которая отображает защиту Украины от российской агрессии". Нейросеть выдала любопытный результат.

[ + – ] Интересные идеи обложки журнала, которые могут пригодиться бильдредакторам Фото: Скриншот

Вообще-то, мы хотели попросить нейросеть создать обложку журнала с портретом Владимира Зеленского, но получили отказ, т.к. кроме привычного запрета на наготу и насилие DALL-E не будет генерировать все, что связано с конкретными политиками во избежании создания фейков и тому подобного.

Отлично справляется DALL-E с рисунками и фото по заказу пользователя. Опять же, главное подобрать нужный контекст и стиль и сделать сформулировать конкретную и понятную задачу. Как вам "Енот с оружием в стиле Cyberpunk 2077"?

[ + – ] Нейросеть сгенерировала несколько вариантов картинки по нашему запросу Фото: Скриншот

Вы впечатлены и готовитесь пройти "семь кругов ада" чтобы зарегистрироваться на сайте OpenAI? Поспешим вас огорчить: даже если удастся, то в дальнейшем вам придется пополнять вртуальный счет для возможности генерировать изображения. Бесплатные кредиты, которые дает нейросеть при регистрации, быстро закончатся и тогда настнет время платить настоящими деньгами. Да-да, крутая нейросеть бесплатно не работает.

Но не расстраивайтесь. Энтузиасты готовы прийти к вам на помощь и дадут полный бесплатный доступ к "DALL-E для бедных" — нейросети Crayon. Ее разработали Борис Дайма и Педро Куэнка как ответ на элитную очень раскрученную в среде профессионалов DALL-E. Нейросеть Crayon так же умеет неплохо рисовать, правда нужно составить совсем уж четкий запрос с параметрами требуемого и перебрать множество вариантов. Иначе может получиться так, как вышло у автора статьи. Я попросил нарисовать обложку журнала Фокус с портретом Зеленского и результат более чем креативнй и обескураживающий.

[ + – ] Нейросеть Crayon так представляет себе обложку журнала Фокус с Зеленским Фото: Скриншот

Чем помогут нейросети и чат-боты в будущем

Главный вопрос, который волнует многих: а не лишит ли нас искусственный интеллект хлеба насущного? Конечно нет, ведь для их развития и поддержки нужны именно мы с вами. И нейросети и чат-боты базируются на массиве информации, которую создают люди. Без них они попросту не смогут развиваться. Да и решать чисто человеческие вопросы построенные на тонких социальных нюансах и эмпатии им тоже не под силу.

Кроме того, обе эти технологии не смогут существовать без развития компьютерных систем и роста вычислительной мощности. А в этой сфере без людей никак не обойтись. Не обойдутся нейросети и чат-боты без знаний психологов, социологов и лингвистов.

А вот надежными помощниками они точно станут. Например, чат-боты могут сэкономить время представителям службы поддержки. Они обработают основные запросы клиентов и подключат специалиста в сложных ситуациях. Пригодятся они и в торговле давая рекомендации о продуктах и товарах.

Кроме того, чат-боты могут выполнять такие задачи, как ввод и обработка данных (например, заполнение разных документов), высвобождая людей, чтобы они могли сосредоточиться на более сложных задачах.

Нейросети и сейчас и в будущем главным образом будут служить для анализа и обработки данных, в том числе рукописных, графических и голосовых. В идеале, нейросети могут заменить фармацевтов, переводчиков, водителей и даже музыкантов. Но до этого им нужно пройти долги путь, который займет немало лет.

[ + – ] Искусственный интеллект будет играть важную роль в военных действиях Фото: aiws.medium.com

Никуда не деться от военной сферы, в которой таланты ИИ будут очень нужны. Нейронные сети можно использовать, например, для идентификации целей и принятия решений на поле боя. Их также можно применить для распознавания изображений и речи, которые важны для сбора разведданных и обнаружения угроз. Нейросеть уже скоро хотят научить управлять даже роями дронов, о чем мы писали. Чат-боты могут предоставлять информацию солдатам в полевых условиях и помогут в коммуникации между подразделениями.

И все же, как человечество должно относиться к нейросетям и чат-ботам? Бояться или развивать эти технологии? Специалисты не могут однозначно ответить на этот вопрос, т.к., с одной стороны разработки на основе ИИ могут принести большую пользу обществу, а с другой без негативных нюансов тоже не обходится. Но эксперты сходятся в одном: мы должны развивать эти технологии этическим и ответственным образом с учетом их потенциального воздействия на общество, и развивать их так, чтобы максимизировать пользу и свести к минимуму риски.