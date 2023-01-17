Фокус попросил чат-бот GPT написать статью про Евромайдан: что из этого вышло

Искусственный интеллект справился неплохо, но удивить журналистов издания "Фокус" у него не получилось.

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Искусственный интеллект и чат-боты на его основе становятся все популярнее — их великое множество. Но самым известным является бот GPT, который умеет писать статьи и рецензии. В США даже столкнулись с проблемой, потому что не могут отличить сочинения написанные GPT от работ самих учащихся. Журналисты Фокуса решили протестировать его возможности.

Что известно о чат-боте GPT

ChatGPT является детищем компании OpenAI и был представлен публике в прошлом году. За OpenAI в свое время стоял сам Илон Маск, но вышел из компании, опасаясь конфликта интересов между разработкой данного ИИ и автопилотов Tesla. ChatGPT — это огромная языковая модель, тренировкой которой занимаются не только айтишники, но и лингвисты, филологи. Чат-бот также имеет функцию самообучения по доступным базам данных и Интернету.

[ + – ] Заглавная страница сайта с чат-ботом GPT Фото: Соцсети

Говорят, что у чат-бота отлично выходит писать журналистские материалы. По крайней мере, популярный сайт CNET несколько месяцев использовал этот талант ИИ и опубликовал 73 текста его "авторства" на тему финансов, пока уловку не раскрыли сами читатели.

Статья чат-бота GPT по запросу издания "Фокус"

Что ж, редакция Фокуса захотела проверить таланты чат-бота GPT и попросила его написать нам статью о Евромайдане. Вот что из этого получилось. Далее — текст нейросети.

"Евромайдан — это масштабное движение гражданского неповиновения, которое произошло в Украине в 2013-2014 годах. Его идеология основывалась на поддержке европейского выбора развития страны и противодействии российскому влиянию.

Все началось в ноябре 2013 года, когда украинское правительство отказалось подписать договор о сотрудничестве с Евросоюзом, что вызвало недовольство многих граждан Украины. В результате стали организовываться митинги и демонстрации в Киеве и других городах страны.

В течение нескольких месяцев протесты становились все более масштабными и жесткими.

На Майдане в Киеве собрались тысячи людей, которые протестовали против политики правительства и просили о поддержке Евросоюза. В ходе протестов произошли столкновения с полицией, а также задержания и нападения на журналистов.

В результате Евромайдана правительство уволило президента Виктора Януковича, а новоизбранный президент Петр Порошенко подписал договор о сотрудничестве с Евросоюзом.

Хотя Евромайдан и достиг основной цели в продвижении европейской интеграции Украины, он также привел к ряду негативных последствий для страны. В частности, последствиями стали война в Донбассе и отчуждение Крыма Россией, а также массовые задержания и нападения на журналистов и активистов.

Несмотря на это, Евромайдан остается символом смелости и детерминации для многих украинцев, которые боролись за свои права и свободу. Он также стал важным этапом в истории Украины и Европы, который повлиял на дальнейшее развитие региона".

Ранее Фокус сообщал о том, что нейросеть VALL-E научилась имитировать человеческие голоса.