Штучний інтелект впорався непогано, але здивувати журналістів видання Фокус йому не вдалося.

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Штучний інтелект і чат-боти на його основі стають дедалі популярнішими — їх безліч. Але найвідомішим є бот GPT, який вміє писати статті та рецензії. У США навіть зіткнулися з проблемою, оскільки не можуть відрізнити твори написані GPT від робіт самих учнів. Журналісти Фокусу вирішили протестувати його можливості.

Що відомо про чат-бот GPT

ChatGPT є дітищем компанії OpenAI та був представлений публіці в минулому році. За OpenAI свого часу стояв сам Ілон Маск, але вийшов із компанії, побоюючись конфлікту інтересів між розробкою цього ШІ й автопілотів Tesla. ChatGPT — це величезна мовна модель, тренуванням якої займаються не тільки айтішники, а й лінгвісти, філологи. Чат-бот також має функцію самонавчання по доступних базах даних та інтернету.

[ + – ] Головна сторінка сайту з чат-ботом GPT Фото: Соцмережi

Кажуть, що в чат-бота чудово виходить писати журналістські матеріали. Принаймні, популярний сайт CNET кілька місяців використовував цей талант ШІ та опублікував 73 тексти його "авторства" на тему фінансів, поки хитрощі не розкрили самі читачі.

Стаття чат-бота GPT на запит видання Фокус

Що ж, редакція Фокусу захотіла перевірити таланти чат-бота GPT і попросила його написати нам статтю про Євромайдан. Ось що з цього вийшло. Далі — текст нейромережі.

"Євромайдан — це масштабний рух громадянської непокори, який стався в Україні у 2013-2014 роках. Його ідеологія ґрунтувалася на підтримці європейського вибору розвитку країни та протидії російському впливу.

Усе почалося в листопаді 2013 року, коли український уряд відмовився підписати договір про співпрацю з Євросоюзом, що викликало невдоволення багатьох громадян України. Унаслідок почали організовуватися мітинги та демонстрації у Києві й інших містах країни.

Протягом кількох місяців протести ставали все більш масштабними та жорсткими.

На Майдані у Києві зібралися тисячі людей, які протестували проти політики уряду та просили про підтримку Євросоюзу. У процесі протестів відбулися сутички з поліцією, а також затримання та напади на журналістів.

Унаслідок Євромайдану уряд звільнив президента Віктора Януковича, а новообраний президент Петро Порошенко підписав угоду про співпрацю з Євросоюзом.

Хоча Євромайдан і досяг основної мети у просуванні європейської інтеграції України, він також призвів до низки негативних наслідків для країни. Зокрема, наслідками стали війна на Донбасі та відчуження Криму Росією, а також масові затримання та напади на журналістів та активістів.

Незважаючи на це, Євромайдан залишається символом сміливості та детермінації для багатьох українців, які виборювали свої права та свободу. Він також став важливим етапом в історії України та Європи, який вплинув на розвиток регіону".

Раніше Фокус повідомляв про те, що нейромережа VALL-E навчилася імітувати людські голоси.