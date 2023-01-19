Военные хотят управлять целым "роем из роев" дронов: зачем это нужно

Объявлен тендер на связующий общий язык для управления БПЛА всех систем.

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В DARPA (Агентстве по перспективным исследований при Минобороны США) объявили тендер на создание общей управляющей системы для "роев роя" беспилотников, пишет Militaryaerospace. Военные отмечают, что им крайне необходима общая система и язык, что бы управлять стаями дронов разного функционала на поле боя.

В ведомстве говорят, что сегодняшние боевые сражения не обходятся без дронов, а наибольшую проблему для противников создают как раз рои из огромного количества БПЛА, которые сложно уничтожить. Поэтому там просят подрядчиков активнее работать над общей системой управления для того, что бы армия США могла управлять стаями разнообразных донов, собирая их как бы в один большой рой.

Проект Autonomous Multi-Domain Adaptive Swarms-of-Swarms (AMASS) предусматривает создание общего командного языка для разведки и нападения на районы сосредоточения врага. Беспилотные рои с разнообразными датчиками и вооружением будут обеспечивать быстрое реагирование и адаптируемость, не подвергая риску операторов на кораблях, самолетах или на земле.

Для слаженной общей работы всех систем и всех видов дронов AMASS необходим общий язык роев, называемый протоколом роев (SOSP). Этот язык позволит обмениваться информацией с доступными роями и отдавать им команды – прямо как это происходит с любыми другими разрозненными военными подразделениями на земле.

Многочисленные автономные рои БПЛА сегодня представляют серьезную дилемму для обороны противника, отмечают в Минобороны США. Военным крайне необходимо получить возможность планировать и выполнять миссии, в которых используются тысячи дронов для повреждения или уничтожения средств атаки и защиты защиты.

Ранее Фокус сообщал, что рой микро-дронов Magni-X усилит любую армию и рассказывал как работают эти беспилотники.