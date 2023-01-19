Військові хочуть керувати цілим "роєм з роїв" дронів: навіщо це потрібно

Оголошено тендер на сполучну спільну мову для управління БПЛА всіх систем.

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У DARPA (Агентстві з перспективних досліджень при Міноборони США) оголосили тендер на створення спільної керуючої системи для "роїв рою" безпілотників, пише Militaryaerospace. Військові зазначають, що їм вкрай необхідна загальна система та мова, щоб управляти зграями дронів різного функціоналу на полі бою.

У відомстві кажуть, що сьогоднішні бойові битви не обходяться без дронів, а найбільшу проблему для противників створюють якраз рої з величезної кількості БПЛА, які важко знищити. Тому там просять підрядників активніше працювати над загальною системою управління для того, щоб армія США могла керувати зграями різноманітних донів, збираючи їх як би в один великий рій.

Проєкт Autonomous Multi-Domain Adaptive Swarms-of-Swarms (AMASS) передбачає створення спільної командної мови для розвідки та нападу на райони зосередження ворога. Безпілотні рої з різноманітними датчиками та озброєнням забезпечуватимуть швидке реагування та адаптованість, не наражаючи на ризик операторів на кораблях, літаках або на землі.

Для злагодженої спільної роботи всіх систем і всіх видів дронів AMASS необхідна спільна мова роїв, яка називається протоколом роїв (SOSP). Ця мова дозволить обмінюватися інформацією з доступними роями та віддавати їм команди — як це відбувається з будь-якими іншими розрізненими військовими підрозділами на землі.

Численні автономні рої БПЛА сьогодні становлять серйозну дилему для оборони противника, зазначають у Міноборони США. Військовим необхідно отримати можливість планувати і виконувати місії, в яких використовуються тисячі дронів для пошкодження або знищення засобів атаки та захисту.

Раніше Фокус повідомляв, що рій мікродронів Magni-X посилить будь-яку армію і розповідав як працюють ці безпілотники.