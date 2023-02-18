"Розумний" чат-бот ChatGPT став доступний в Україні: як скористатися безкоштовно

ChatGPT було заблоковано для українців майже три місяці, а зараз обмеження продовжують діяти на окупованих територіях України. Мінцифри побоюється, що росіяни використовують сервіс для пропагування.

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Штучний інтелект ChatGPT став доступним для користувачів України. Про це 18 лютого міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Telegram.

Компанія OpenAI випустила нейромережу ChatGPT наприкінці листопада 2022 року у вигляді чат-бота, зробивши його безкоштовним у всіх країнах, окрім тих, що потрапили під міжнародні санкції. З невідомих причин сервіс майже три місяці залишався недоступним для українців. За словами Михайла Федорова, Мінцифри довго домагалася відкриття доступу за допомогою листів, дзвінків та зустрічей із розробниками.

З 18 лютого користувачі з України можуть безкоштовно скористатися ChatGPT, ставлячи йому питання. Для цього достатньо перейти на сайт і авторизуватися, використовуючи обліковий запис у Google або Microsoft. Міністр наголосив, що чат-бот не працюватиме лише в районах, тимчасово окупованих Росією, щоб росіяни не могли використовувати ШІ для ведення пропаганди. "Адже ChatGPT чудово володіє українською, на відміну від росіян", — підкреслив Федоров.

ChatGPT — це нейромережа, яка обробляє велику кількість інформації в Інтернеті і може відповідати на запити користувачів. Під час спілкування з живими людьми ШІ продовжує навчатися, тому варто ставити йому запитання.

9 лютого ChatGPT дав інтерв'ю Фокусу, відповівши на запитання журналістів. Нейромережа зізналася, що їй заборонено робити передбачення, і порадила перевіряти будь-яку інформацію, яку вона надає.

На початку лютого стало відомо, що OpenAI не може розпізнати текст власного чат-боту ChatGPT. Як виявилося, розробники впровадили у свій сервіс механізм, який не дає використовувати його для написання дипломів, творів та інших робіт. Спеціальний алгоритм повинен порівнювати тексти чата з вже наявними, але справляється зі своїм завданням лише у 26% випадків.

Тим часом Google намагається якнайшвидше запустити конкурента ChatGPT, побоюючись його популярності. Співробітники компанії тестують різноманітні продукти на основі технології LaMDA.