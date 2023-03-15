Минцифры внедрит искусственный интеллект ChatGPT в "Дiю", — Михаил Федоров

Работа по внедрению ИИ уже началась и проходит совместно с компанией Microsoft.

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Министерство цифровой трансформации Украины начало тестировать ChatGPT, чтобы в будущем внедрить его в "Дію". ИИ сможет давать ответы на вопросы пользователей сервиса. Подробности рассказал глава ведомства Михаил Федоров изданию Forbes.

По его словам, команда Минцифры видит варианты того, как можно будет использовать искусственный интеллект ChatGPT в "Дії" и работа над этим уже началась совместно с компанией Microsoft.

Чат-бот будет анализировать запросы, с которыми регулярно обращаются граждане Украины.

"Мы хотим научить искусственный интеллект быстро давать ответ по поводу получения госуслуг и работы государства", — подчеркнул Михаил Федоров.

Стоит отметить, что ранее компания OpenAI представила обновленную версию чат-бота под названием GPT-4. Платформа теперь способна обрабатывать не только информацию текстом, но и работает с изображениями — то есть, более пригодна для сотрудничества со сторонними клиентами, нежели его предшественник GPT-3,5.

У разработчиков ушло около шести месяцев на этот продукт, что позволило сделать его более безопасным и понятным для пользователей. Версия GPT-4 отныне на 82% реже отвечает на запросы по запрещенному контенту, но на 40% чаще предоставляет ответы по теме, нежели предшественник с названием GPT-3.5.

Кроме того, чат-бот доступен на таких платформах, как Duolingo, Stripe и Khan Academy и со временем планируется интеграция с другими платформами. Приложение "Дія" может стать одной из них.

С 18 февраля "умный" чат-бот ChatGPT доступен в Украине. До этого искусственный интеллект был недоступен для граждан из Украины практически три месяца. При этом, на данный момент ограничения все еще действуют на территориях Украины, которые временно оккупировала российская армия. В Минцифры выразили опасения, что россияне могут использовать сервис для продвижения пропаганды.