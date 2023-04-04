Украинское образование частично перейдет на электронную документацию к концу года, — Федоров

Глава Минцифры считает, что это уменьшит бюрократию и упростит жизнь и тем, кто работает в сфере образования, и ученикам с родителями.

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Частичный электронный документооборот в образовательной сфере заработает уже до конца учебного года 2023-2024. Об этом сегодня, 4 апреля, заявил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью "Суспільному".

Министр подчеркнул, что это только первый шаг к построению фундаментальной системы учета.

"Сейчас строится фундаментальная информационная система, в которой будет реестр школьников, учителей и всех школ", – отметил он.

Глава Минцифры считает, что это уменьшит бюрократию и упростит жизнь и тем, кто работает в сфере образования, и ученикам с родителями. К примеру, чтобы перейти из одной школы в другую, нужно будет подать электронную заявку.

Полезным нововведение будет особенно для тех, кто сейчас в оккупации, потому что этим людям не нужно будет получать бумажные документы из оккупированных школ.

"Документы будут в "Дії", как и нужно для других услуг. Я думаю, что до конца года большинство фундаментальных проектов связаны с тем, что я сказал, будет решено", — добавил министр.

15 марта Министерство цифровой трансформации Украины начало тестировать ChatGPT, чтобы в будущем внедрить его в "Дію". ИИ сможет давать ответы на вопросы пользователей сервиса.

Кроме того, 3 апреля министр Федоров заявил, что Украину ожидает перспектива стать одной из ведущих стран по внедрению уникальных военных инноваций