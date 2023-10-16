Древня зброя династії Мін. Біля Великого китайського муру археологи виявили кам'яні гранати

Великий китайський мур, важливий символ Китаю, складається з кількох взаємопов'язаних стін, яким понад 2 000 років. Ділянки, які існують і сьогодні, мають загальну довжину понад 21 000 кілометрів.

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Китайські археологи виявили скарб із 59 стародавніх кам'яних гранат на західній ділянці Великого китайського муру Бадалін, що входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Пекіні. Знахідка проливає нове світло на зброю, яку використовували охоронці Великої стіни, пише Xinhua.

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Спочатку вважалося, що будівля, де знайшли кам'яні гранати, слугувала складом для зберігання зброї. Це відкриття кидає виклик нашому попередньому розумінню цього історичного місця.

"Це перший випадок, коли вздовж Великої китайської стіни знайдено такий склад зброї, який змінює наші попередні уявлення", — сказав Шан Хенг, дослідник з муніципального інституту археології.

До цього відкриття археологи розкопали понад 400 подібних кам'яних гранат, які, як вважалося, використовували як примітивні версії стародавніх гранат охоронцями за часів династії Мін (1368-1644).

"Ці, на перший погляд, непримітні камінці мають круглий отвір у центрі для засипання пороху. Після наповнення їх можна запечатати і викинути, що може не тільки влучити у ворога, але й спричинити вибух", — пояснив Шан.

Окрім кам'яних гранат, археологи знайшли на вежах Великого китайського муру вогнища, печі та різноманітні предмети побуду: горщики, тарілки, миски, ножиці та лопати. Вони дають цінне уявлення про повсякденне життя прикордонників за часів династії Мін. Крім гранат, вони також виявили інші оборонні споруди, зокрема кам'яний форт.

Великий китайський мур, важливий символ Китаю, складається з кількох взаємопов'язаних стін, яким понад 2 000 років. Ділянки, які існують і сьогодні, мають загальну довжину понад 21 000 кілометрів.

Протягом багатьох років Пекін здійснив понад 110 проєктів із захисту Великої китайської стіни, зосередившись на ремонті, реконструкції та дослідженнях з 2000 по 2022 рік. Ці постійні зусилля спрямовані на збереження цієї неймовірної історичної пам'ятки для майбутніх поколінь.

Знахідка стародавніх кам'яних гранат не тільки дає змогу зазирнути в історію зброї та оборонних стратегій минулого, але й показує постійні зусилля, спрямовані на розкриття таємниць Великого китайського муру та його багатої історії. Виявлені артефакти кидають виклик нашим попереднім уявленням і додає нову главу до чудової історії цього об'єкту Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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