Намагалися скоротити шлях: будівельники пошкодили Велику китайську стіну екскаватором

Йдеться про 32-гу Велику китайську стіну, яку відносять до періоду правління династії Мін. 38-річний чоловік і 55-річна жінка завдали непоправної шкоди об'єкту.

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У Китаї затримали двох людей за значне пошкодження Великої стіни за допомогою екскаватора. Вони намагалися скоротити дорогу, але тепер відповідатимуть за законом. Про це повідомляє видання CNN.

Йдеться про 38-річного чоловіка та 55-річну жінку з провінції Шансі. Їх звинувачують у тому, що вони прорили Велику китайську стіну, щоб прокласти шлях до будівельних робіт неподалік, а не оминати постійно територію, про що розповіли в місцевій поліції.

У результаті китайці завдали "непоправної шкоди цілісності Великої стіни епохи Мін і збереженню культурних реліквій".

Про злочин стало відомо ще 24 серпня, після чого правоохоронці їх затримали. Поліція веде подальше розслідування з цього приводу.

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Варто зазначити, що шкоди завдано ділянці стіни, яку відносять до періоду правління династії Мін (1368-1644 рр.) — 32-га Велика китайська стіна. Там також розташована і сторожова вежа, яку внесли до списку культурних реліквій провінції.

Раніше через вандалів китайській владі довелося значно посилити охорону об'єкта, але цього разу вона не допомогла уникнути наслідків. За останні роки значні ділянки стіни були пошкоджені, зокрема йдеться про віддалені сільські райони.

Наприклад, 2021 року трьох відвідувачів затримали й оштрафували за те, що вони залишили на ній напис гострим предметом. Того ж року влада була змушена виписати заборону на відвідування двом іноземцям через те, що вони проникли на незабудовану ділянку стіни Мутяньюй.

Нагадаємо, 10 січня 2022 року повідомлялося, що землетрус у Китаї призвів до руйнування ділянки Великої Китайської стіни. Унаслідок підземних поштовхів обрушилася 2-метрова ділянка в повіті Шаньдань, що розташована за 114 кілометрів від епіцентру землетрусу.