Бренд Bottega Veneta представив святкову інсталяцію на Великій Китайській стіні (відео)

Разом з арт-перформансом Bottega Veneta також презентував колекцію, створену спеціально для Китаю.

Bottega Veneta незвично привітав світ з китайським Новим роком, розмістивши барвисту інсталяцію, прикрашену логотипом італійського модного будинку на Великій Китайській стіні. Дата китайського Нового року визначається за місячним календарем: свято припадає на другий молодик після зимового сонцестояння 21 грудня. Таким чином, щоразу Новий рік у Китаї випадає на різні дати. Цього року він відзначається 1 лютого.

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Повідомлення китайською мовою "З Новим роком" відображено на цифровому екрані у відтінках зеленого Bottega та мандарину, символу удачі в китайській культурі. Інсталяція також показує, що лейбл обіцяє пожертвування для підтримки поточного ремонту та обслуговування найсхіднішої цитаделі Великої Китайської стіни, відомої як "Шанхайський перевал".

[ + – ] Інсталяція бренду Bottega Veneta

Разом з арт-перформансом Bottega Veneta також презентували колекцію, створену спеціально для Китаю. Вона включає найбільш популярні сумки бренду, виконані в нових розмірах і тому самому мандариновому відтінку.

Крім того, марка збирається влаштувати справжнє свято у вибраних локаціях, де для гостей готуватимуть дамплінги – національну китайську страву, аналог пельменів.

З недавніх пір у Bottega Veneta – новий креативний директор Матьє Блазі, який прийшов на зміну Деніелу Лі, який залишив цей пост у листопаді минулого року. Він має намір продовжити завоювання китайського ринку, і саме Блазі став тим, хто ініціював розміщення інсталяції на Великій Китайській стіні.

Нещодавно через землетрус, який стався в повіті Меньюань автономного округу Тибету Хайбей у Цинхаї, в повіті Шаньдань провінції Ганьсу на північному заході Китаю обвалилася частина стіни, загальна протяжність якої, за офіційними даними, становить майже 9 тис. кілометрів. Проте в межах останнього масштабного дослідження археології вивчили майже 44 тисячі ділянок стіни та її форпостів, створених у різні періоди китайської історії та виявили 21 тисячу 196,18 кілометрів споруд, причому від деяких фрагментів залишився лише фундамент.

Велика Китайська стіна є найбільшою розділювальною спорудою у світі, і її навіть видно з космосу.