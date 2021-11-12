Деніел Лі, автор головних хітів бренду, залишив посаду креативного директора Bottega Veneta
Саме Лі створив найвідоміші речі модного будинку, за якими "ганяються" всі зірки та інфлюенсери
Днями модну індустрію вразила новина — Деніела Лі, який три роки обіймав посаду креативного директора будинку моди Bottega Veneta, йде з посади. Про це пише Vogue.
Варто зазначити, що саме Лі стоїть за успіхом цієї марки. Він вигадав речі, які вже набули статусу культових і з'явилися в гардеробі найстильніших жінок світу.
Йдеться про знаменитий клатч Pouch, який став найбільш продаваним аксесуаром в історії бренду, черевики Puddle, сумку Cassette та багато інших.
"Bottega Veneta і Деніел Лі оголошують про своє спільне рішення припинити співпрацю. Він привніс нову енергію в будинок і зробив величезний внесок у той новий імпульс, яким Bottega Veneta насолоджується сьогодні", — йдеться в заяві компанії Kering, яка володіє брендом.
Нагадаємо, що Лі очолив бренд у червні 2018-го. На посаді креативного директора він змінив Томаса Маєра, який обіймав цю посаду протягом 18 років. Про подальшу долю Bottega Veneta компанія Kering оголосить пізніше. А куди йде Лі — поки невідомо.