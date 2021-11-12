Дэниел Ли, автор главных хитов бренда, покинул пост креативного директора Bottega Veneta

Именно Ли создал самые узнаваемые вещи модного дома, за которыми "гоняются" все звезды и инфлюэнсеры

На днях модную индустрию потрясла новость — Дэниела Ли, который три года занимал пост креативного директора дома моды Bottega Veneta, уходит с поста. Об этом пишет Vogue.

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Надо отметить, что именно Ли стоит за успехом этой марки. Он придумал вещи, которые уже приобрели статус культовых и появились в гардеробе самых стильных женщин мира.

Фото: Instagram rosiehw Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Instagram rosiehw

Речь идет о знаменитом клатче Pouch, который стал самым продаваемым аксессуаром в истории бренда, башмаках Puddle, сумке Cassette и многих других.

"Bottega Veneta и Дэниел Ли объявляют о своем совместном решении прекратить сотрудничество. Он привнес в дом новую энергию и сделал огромный вклад в тот новый импульс, которым Bottega Veneta наслаждается сегодня", — говорится в заявлении компании Kering, которая владеет брендом.

Напомним, что Ли возглавил бренд в июне 2018-го. На посту креативного директора он сменил Томаса Майера, занимавшего эту должность на протяжении 18 лет. О дальнейшей судьбе Bottega Veneta компания Kering объявит позднее. А куда уходит Ли – пока неизвестно.