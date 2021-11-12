UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

Дэниел Ли, автор главных хитов бренда, покинул пост креативного директора Bottega Veneta

116
Bottega Veneta, дэниэл ли, креативный директор
Фото: Getty Images | Дэниэл Ли на показе Bottega Veneta в прошлом году

Именно Ли создал самые узнаваемые вещи модного дома, за которыми "гоняются" все звезды и инфлюэнсеры

На днях модную индустрию потрясла новость — Дэниела Ли, который три года занимал пост креативного директора дома моды Bottega Veneta, уходит с поста. Об этом пишет Vogue.

Надо отметить, что именно Ли стоит за успехом этой марки. Он придумал вещи, которые уже приобрели статус культовых и появились в гардеробе самых стильных женщин мира.

Bottega Veneta, рози хантингтон уайтли, сумочка
Фото: Instagram rosiehw
Bottega Veneta, сумочка, бренд, культовые вещи
Фото: Соцсети
Bottega Veneta, сумочка, бренд, культовые вещи
Фото: Соцсети
Bottega Veneta, сумочка, бренд, культовые вещи
Фото: Соцсети
Bottega Veneta, рози хантингтон уайтли, сумочка
Фото: Instagram rosiehw
Bottega Veneta, рози хантингтон уайтли, сумочка
Bottega Veneta, сумочка, бренд, культовые вещи
Bottega Veneta, сумочка, бренд, культовые вещи
Bottega Veneta, сумочка, бренд, культовые вещи
Bottega Veneta, рози хантингтон уайтли, сумочка

Речь идет о знаменитом клатче Pouch, который стал самым продаваемым аксессуаром в истории бренда, башмаках Puddle, сумке Cassette и многих других.

"Bottega Veneta и Дэниел Ли объявляют о своем совместном решении прекратить сотрудничество. Он привнес в дом новую энергию и сделал огромный вклад в тот новый импульс, которым Bottega Veneta наслаждается сегодня", — говорится в заявлении компании Kering, которая владеет брендом.

Напомним, что Ли возглавил бренд в июне 2018-го. На посту креативного директора он сменил Томаса Майера, занимавшего эту должность на протяжении 18 лет. О дальнейшей судьбе Bottega Veneta компания Kering объявит позднее. А куда уходит Ли – пока неизвестно.