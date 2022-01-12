Бренд Bottega Veneta представил праздничную инсталляцию на Великой Китайской стене (видео)

Вместе с арт-перформансом Bottega Veneta также презентовал коллекцию, созданную специально для Китая.

Bottega Veneta необычно поздравил мир с китайским Новым годом, разместив красочную инсталляцию, украшенную логотипом итальянского модного, дома на Великой Китайской стене. Дата китайского Нового года определяется по лунному календарю: праздник приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния 21 декабря. Таким образом, каждый раз Новый год в Китае выпадает на разные даты. В этом году он отмечается 1 февраля.

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Сообщение на китайском языке "С Новым годом" отображено на цифровом экране в оттенках зеленого Bottega и мандарина, символа удачи в китайской культуре. Инсталляция также показывает, что лейбл обещает пожертвование для поддержки текущего ремонта и обслуживания самой восточной цитадели Великой Китайской стены, известной как "Шанхайский перевал".

[ + – ] Инсталляция бренда Bottega Veneta

Вместе с арт-перформансом Bottega Veneta также представили коллекцию, созданную специально для Китая. Она включает в себя наиболее популярные сумки бренда, выполненные в новых размерах и том самом мандариновом оттенке.

Кроме того, марка собирается устроить настоящий праздник в избранных локациях, где для гостей будут готовить дамплинги – национальное китайское блюдо, аналог пельменей.

С недавних пор у Bottega Veneta – новый креативный директор Матье Блази, который пришел на смену Дэниелу Ли, покинувшему этот пост в ноябре прошлого года. Он намерен продолжить завоевание китайского рынка, и именно Блази стал тем, кто инициировал размещение инсталляции на Великой Китайской стене.

Недавно из-за землетрясения, которое имело место в уезде Мэньюань тибетского автономного округа Хайбэй в Цинхае, в уезде Шаньдань провинции Ганьсу на северо-западе Китая обрушилась часть стены, общая протяженность которой, по официальным данным, составляет почти 9 тыс. километров. Однако в рамках последнего масштабного исследования археологии изучили почти 44 тысячи участков стены и ее форпостов, созданных в различные периоды китайской истории и обнаружили 21 тысячу 196,18 километра сооружений, причем от некоторых фрагментов остался лишь фундамент.

Великая Китайская стена является самым крупным разделительным сооружением в мире и даже видна из космоса.