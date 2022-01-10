Землетрус у Китаї спричинив руйнування ділянки Великої Китайської стіни (фото)

Унаслідок підземних поштовхів обрушилася 2-метрова ділянка у повіті Шаньдань, яка знаходилася за 114 кілометрів від епіцентру землетрусу.

Землетрус магнітудою 6,9 балів за шкалою Ріхтера спричинив обвалення ділянки Великої Китайської стіни. Про це пише місцеве видання Global Times.

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Землетрус, як зазначають журналісти, стався ще в суботу, 8 січня, у північно-західній китайській провінції Цинхай.

Підземні поштовхи магнітудою 6,9 балів за шкалою Ріхтера було зафіксовано на глибині 10 кілометрів.

Унаслідок землетрусу, як стверджує видання, було пошкоджено Велику Китайську стіну — обрушилася 2-метрова ділянка в повіті Шаньдань, розташована за 114 кілометрів від епіцентру.

Після підземних поштовхів влада Китаю організувала перевірку місцевих культурних реліквій і виявила місце обвалення. Спеціальні бригади встановили первинний захист на зруйнованій ділянці Великої Китайської стіни та на місці НП продовжуються ремонтно-відновлювальні роботи.

Незважаючи на те, що землетрус стався у малонаселеному регіоні, підземні поштовхи відчули на собі мешканці кількох великих міст. За останніми даними, унаслідок природного катаклізму поранення отримали дев'ятеро людей, один пацієнт залишається під наглядом медиків у лікарні.

[ + – ] Землетрус зруйнував ділянку Великої Китайської стіни

Нагадаємо, у 2020 році владі Китаю довелося закрити для відвідування Велику Китайську стіну через поширення коронавірусної інфекції.

Також повідомлялося, що в 2020 році Володимиру Путіну не давала спокою Велика Китайська стіна, через що глава РФ задумався про створення російського "аналогу". Президент доручив профільним відомствам вивчити його ініціативу щодо можливого створення "Великої Руської стіни".