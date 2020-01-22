Путин заинтересовался проектом строительства Великой Русской стены

2020-01-22 20:12:52

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Российскому лидеру не дает покоя Великая Китайская стена

 

Президент РФ Владимир Путин задумался о возведении Великой Русской стены на территории страны. Об этом он сказал во время встречи с представителями общественности в городе Усмань Липецкой области, сообщило агентство Lenta.ru.

Путин заметил, что попросит профильные ведомства изучить инициативу, рассмотреть ее перспективы и возможное финансирование. "Посмотрим, что там можно сделать. Это интересно", – заключил он.

Так Путин отреагировал на идею президента местной научной организации Александра Бессуднова построить в России аналог Великой Китайской стены. По его словам, ее, к примеру, можно возвести по линии Белгородской засечной черты, выполнявшей в XVII веке защитную функцию.

"Есть маленькая неравноправность, потому что у председателя КНР Си Цзиньпина есть Великая стена, а у нас нет", – пояснил инициатор. 

Комментаторы этого сообщения на Lenta.ru оказались наредкость единодушными, хотя и использовали для высказывания своего отношения различные слова:

  • "Лишнее подтверждение что дедушка в своем мирке живет"
  • "Зря вы так на солнцеподобного, ведь деньги девать реально некуда. Но я бы посоветовал слегка ограничить площадь великой стены размерами московской кольцевой, так сказать,чтобы быдлу неповадно было лезть куда не следует, ну разве только за деньги, на экскурсию"
  • "Это провокация. Он очень хочет чтоб мы вышли на улицы. Далее по сценарию: всех объявят сепаратистами и закрутят гайки по самые не балуйся"
  • В "Сахарном Кремле" Сорокина давно описано сие. Опричнина, бояре и китайский язык как второй родной после старославянского. Ну и молитвы! Куда же без посконности"
  • "Совсем крыша съехала от безнаказанности"
  • "Вот же дебилы! Что спрашивающий, что отвечающий"
  • "Маразм крепчает. Брежнев в гробу локти грызет"

Как ранее сообщал Фокус:

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