Путин заинтересовался проектом строительства Великой Русской стены
2020-01-22 20:12:52
Российскому лидеру не дает покоя Великая Китайская стена
Президент РФ Владимир Путин задумался о возведении Великой Русской стены на территории страны. Об этом он сказал во время встречи с представителями общественности в городе Усмань Липецкой области, сообщило агентство Lenta.ru.
Путин заметил, что попросит профильные ведомства изучить инициативу, рассмотреть ее перспективы и возможное финансирование. "Посмотрим, что там можно сделать. Это интересно", – заключил он.
Так Путин отреагировал на идею президента местной научной организации Александра Бессуднова построить в России аналог Великой Китайской стены. По его словам, ее, к примеру, можно возвести по линии Белгородской засечной черты, выполнявшей в XVII веке защитную функцию.
"Есть маленькая неравноправность, потому что у председателя КНР Си Цзиньпина есть Великая стена, а у нас нет", – пояснил инициатор.
Комментаторы этого сообщения на Lenta.ru оказались наредкость единодушными, хотя и использовали для высказывания своего отношения различные слова:
- "Лишнее подтверждение что дедушка в своем мирке живет"
- "Зря вы так на солнцеподобного, ведь деньги девать реально некуда. Но я бы посоветовал слегка ограничить площадь великой стены размерами московской кольцевой, так сказать,чтобы быдлу неповадно было лезть куда не следует, ну разве только за деньги, на экскурсию"
- "Это провокация. Он очень хочет чтоб мы вышли на улицы. Далее по сценарию: всех объявят сепаратистами и закрутят гайки по самые не балуйся"
- В "Сахарном Кремле" Сорокина давно описано сие. Опричнина, бояре и китайский язык как второй родной после старославянского. Ну и молитвы! Куда же без посконности"
- "Совсем крыша съехала от безнаказанности"
- "Вот же дебилы! Что спрашивающий, что отвечающий"
- "Маразм крепчает. Брежнев в гробу локти грызет"
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент Путин считает нецелесообразным переход России от президентской к парламентской форме правления.
- В российском аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) в продаже появился набор из иконы Николая чудотворца, Владимира Путина и браслета.