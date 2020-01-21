Цена – 79 тысяч рублей (около 31 тысяч гривен)

В российском аэропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) в продаже появился набор из иконы Николая чудотворца, Владимира Путина и браслета.

Об этом в Twitter написал пользователь Аркадий Чаплыгин.

"Вот такие иконы продаются в аэропорту "Пулково". А что, уже разрешили живых канонизировать? Или те, кто говорит, что страной правят двойники Путина, оказались правы?" – отметил он.

В комментарии он уточнил, что набор можно купить за 79 тысяч рублей (около 31 тысяч гривен). Другие пользователи предположили, что изображение президента РФ нанесено не на икону, а на стилизованный блокнот или шкатулку.

Стоит отметить, что иконы с Путиным появлялись и ранее. В прошлом году в "ЛНР" местные жители предлагали помолиться на икону с изображением Владимира Путина. Такая икона появилась в оккупированном боевиками Алчевске. Данное фото опубликовал в Twitter украинский журналист Денис Казанский.

Кстати, в православии существует убеждение, что живых людей нельзя изображать на иконах, так как они не полностью свободны от греха.

Как ранее сообщал Фокус: