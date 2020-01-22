Россиянам нужна крепкая президентская власть, – Путин

По мнению президента РФ, парламентская форма правления в ряде случаев сегодня "дает сбои"

Президент России Владимир Путин считает нецелесообразным переход страны от президентской к парламентской форме правления.

Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Путина, России с ее обширной территорией, многими конфессиями и большим количеством наций "требуется все же крепкая президентская власть".

"Возможно ли это применение у нас? Теоретически – возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет. Нам лучше не экспериментировать", – сказал он.

По его мнению, парламентская форма правления в ряде случаев сегодня "дает сбои".

Путин пояснил, что для нормального функционирования парламентской формы правления политическая структура в стране должна "расти давно", как в Европе, где некоторые партии существуют столетиями.

"А у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком. Самый яркий пример в нашей стране – Владимир Вольфович Жириновский. Есть Жириновский – есть ЛДПР, нет Жириновского –…", – заявил Путин.

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