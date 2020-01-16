Путин назначил Мишустина премьер-министром России

2020-01-16 16:22:29

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Кроме того, Путин назначил Медведева на должность заместителя председателя Совета безопасности РФ

Президент России Владимир Путин 16 января назначил нового премьер-министра России. 

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В указе говорится "в соответствии с пунктом "а" статьи 83 Конституции РФ назначить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации".

Ранее Госдума утвердила Мишустина на посту премьер-министра, в открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель.

Мишустин поблагодарил всех за поддержку и доверие. Он заверил, что понимание о персональном составе нового правительства появится в ближайшие дни, а в апреле он детальнее доложит о новом курсе кабмина, передает РИА Новости.

Кроме того, Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева на должность заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Как ранее сообщал Фокус:

  • Правительство РФ в полном составе ушло в отставку, заявил 15 января премьер-министр Дмитрий Медведев. Медведева назначат на должность зампредседателя Совета безопасности РФ, которая будет введена по инициативе Путина. 
  • В мае 2019-го власти Литвы запретили Григорию Лепсу въезд за поддержку агрессивной внешней политики президента РФ Владимира Путина.
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