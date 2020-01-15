Путин назвал следующего премьер-министра России

Президент РФ хочет видеть главу Федеральной налоговой службы в кресле премьера

Президент России Владимир Путин внес кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Заручившись согласием, он внес кандидатуру М.Мишустина на рассмотрение в Государственную Думу", – сказано в сообщении.

Мишустин возглавлял российскую налоговую службу с 2010 года. До этого на государственной службе руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами, а также Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости.

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