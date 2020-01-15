Правительство России уходит в отставку. Путин придумал для Медведева новую должность

Медведева назначат на должность зампредседателя Совета безопасности РФ

Правительство РФ в полном составе уходит в отставку, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Об этом сообщила газета "КоммерсантЪ".

Правительство уходит в отставку после оглашенных президентом РФ Владимиром Путиным предложений об изменении конституции страны.

"Эти изменения, когда они будут приняты… внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти. В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях", – сказал Медведев.

Путин предложил вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, среди них:

на территории России Конституция должна иметь приоритет над международным правом;

Госдума должна получить право утверждать кандидатуру председателя правительства;

министры, судьи, главы регионов не должны иметь иностранное гражданство, вид на жительство в других странах;

кандидат в президенты должен жить в России не менее 25 лет;

Совет федерации может предлагать президенту отправлять в отставку федеральных судей; в ряде случаев по представлению президента он получит право отстранять судей Конституционного и Верховного судов;

минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума;

закрепить регулярную индексацию пенсий;

усилить роль губернаторов и государственного совета;

усилить роль Конституционного суда.

Путин поручил правительству исполнять свои обязанности до формирования нового.

Медведева назначат на должность зампредседателя Совета безопасности РФ, которая будет введена по инициативе Путина.

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